Otra vez LN+ sin pase Eduardo Feinmann / Johnny Viale

LN+ es el canal de noticias más novedoso en la Ciudad de Buenos Aires, con un récord en cantidad de canales de noticias. La mayoría de ellos, bastante precarios: su producción consiste en 2 cámaras frente a un escritorio, casi radio 'streaming', la otra novedad de estos años, que Mario Pergolini impulsó en su momento porque era distinto y él no tenía acceso a la TV, pero luego imitaron varias estaciones de radio porque acaricia el ego de los periodistas y locutores. En el caso de LN+ se atribuye su financiación a empresarios amigos de Mauricio Macri. Aparentemente, la estación televisiva no se autofinancia pero sus propietarios no parecen preocupados por esa situación porque no es un proyecto comercial sino político: que Juntos por el Cambio tenga voz. El productor general es Juan Cruz Ávila y sus estrellas son todas ex América: Eduardo Feinmann, Johnny Viale, Luis Majul, Débora Plager, Paulino Rodriguez, Viviana Canosa, etc.