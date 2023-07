Google TV permite ver 800 canales gratis: El paso a paso

Aunque este servicio de Google TV ya estaba disponible desde el año pasado en Estados Unidos, no se había anunciado su lanzamiento en todo el continente. En un principio, ofrecía 50 canales con una variedad de películas, documentales, noticias y programas de comedia. Sin embargo, ahora cuenta con alrededor de 800 canales.

Entre los canales que encontrarás en esta aplicación se encuentran ABC News Live, America's Test Kitchen, American Classics, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, Deal or No Deal, Divorce Court, Dry Bar Comedy y FailArmy. También podrás disfrutar de Filmrise Free Movies, Hallmark Movies & More, It's Showtime at the Apollo!, Kevin Hart's LOL! Network, Love Nature, Maverick Black Cinema, MooviMex, Nature Vision, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective, Power Nation, Reelz, Teletubbies, Today All Day, Toon Goggles, USA Today, World Poker Tour, Wu Tang Collection TV, Xumo Crime TV, Xumo Movies y Xumo Westerns, entre otros.

