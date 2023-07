Llegó la tranquilidad al dólar, la inflación y el Merval

Por su parte, el dólar blue cerró junio, en la City Porteña, a $494. Un precio en el que viene oscilando desde hace un poco más de 2 meses.

image.png

Inflación de junio por debajo del 7%

El IPC previsto para este mes (se conocerá a mediados de julio en la medición oficial del Indec) por varias consultoras muestran una desaceleración inflacionaria con respecto a mayo, pero que no será abrupta. Si bien todavía faltan alrededor de 15 días para que el Indec haga oficial la cifra del IPC de junio, los primeros datos de las consultoras privadas son alentadores. Especialmente el de la consultora C&T, la cual, vaticina que la inflación mensual se ubicará por debajo del 7%, 6,8% precisamente. Las claves de este número, según la entidad, están en:

Moderación generalizada en varios sectores, especialmente vivienda y alimentos y bebidas.

Menor aumento en vivienda debido a cambios en electricidad y gas, y sin ajustes salariales para encargados de edificio.

Desaceleración en alimentos y bebidas, con baja en verduras y menor incremento en carnes.

Moderación en indumentaria y esparcimiento, favorecida por tipos de cambio financieros.

Mayor aumento en educación por cuotas escolares y útiles.

Incremento del 10% en medicamentos en salud.

Camilo Tiscornia, de la consultora C&T en declaraciones a Ámbito Financiero, calculó por debajo del 7% la inflación de junio y explicó que “se debe a una menor suba en alimentos, especialmente en la primera quincena; algo que en la tercera semana se empezó a revertir. Por otro lado, a diferencia de mayo, en junio sólo tenés aumento de electricidad, en vez de gas y electricidad”.

C&T no fue la única en llegar a un IPC de junio por debajo del 7%, la Fundación Libertad y Progreso -LyP- también obtuvo este resultado.

En el mes de junio, el IPC-LyP mostró un aumento de 6,8% mensual. Este resultado marcaría, por segundo mes consecutivo, una desaceleración en la tasa de variación del índice de precios al consumidor. La inflación acumulada en los primeros 6 meses del año es de 51,9% (vs 36,2% acumulado durante el mismo período del 2022). Por su parte, la variación interanual asciende a 117,3%, acelerándose con respecto a la variación interanual del mes anterior (114,3%).

image.png

Merval

Desde Rava Bursátil explicaron que el mercado local concluyó el mes sumergido en la volatilidad previa a las elecciones, ya que se definieron las listas de los candidatos que participarán en las próximas PASO. A pesar de que los activos que conforman el índice principal experimentaron correcciones a lo largo de junio, el mes concluyó con aumentos.

Específicamente, la mayoría de los activos que integran el índice principal cerraron al alza el viernes (30/6). Destacamos el notable incremento de Banco Macro (BMA) con un aumento del 7,38%, seguido por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con un 7,38%. En este sentido, el índice Merval finalizó en 426.280 puntos, registrando un aumento mensual del 4,6%.

image.png Rava Bursátil

Contracara en el BCRA

A pesar de que el BCRA finalizó la semana y el mes recomprando aproximadamente US$ 28,5 millones en el MULC, tanto sus reservas netas como las brutas alcanzaron nuevos mínimos históricos, en un viernes marcado por un pago de deuda, de US$ 2.700 millones, al FMI.

Según las primeras estimaciones del mercado, las reservas netas se habrían situado en un saldo negativo de poco más de US$ 5.000 millones (-US$ 5.200 millones, según la consultora 1816). Por otro lado, la medida total de las reservas, que incluye todo tipo de préstamos y "maquillajes" para presentar cifras más favorables, cayó por debajo de los US$ 28.000 millones (quedando en US$ 27.933 millones después de una disminución de US$ 2.851 millones en el día), alcanzando así

Su nivel más bajo en 9 años Su nivel más bajo en 9 años

Estos datos reflejan el grado de deterioro alcanzado, a pesar de los nuevos desembolsos anunciados por el BID por un monto de US$ 157 millones y el Banco Mundial por US$ 900 millones, en un intento de compensar parte de la inevitable disminución.

image.png

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHombre__Manzana%2Fstatus%2F1674898963420311552&partner=&hide_thread=false Levemente peor rompimos los 28b



Netas -5.2b

Líquidas -9.1b



Liquidez BCRA 1.301m



https://t.co/QkNcigb3LK pic.twitter.com/kIcozO1vba — Apple Man (@Hombre__Manzana) June 30, 2023

Más contenido en Urgente24

Marcela Pagano: "No existe el periodismo objetivo y los medios son pautadependientes"

Hongos alucinógenos/MDMA: Australia autoriza uso médico

Litio, POSCO y gato por liebre: Basura importada de Brasil

Nicolás Maduro, entre Lenin y el pato criollo