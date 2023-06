Sergio Massa: "Unión", "juntar dólares" y "Malena no me va a dejar volver"

Y añadió que la otra cuestión es "defender al turismo como uno de los vectores de desarrollo económico del país. Y la Argentina es claramente un actor competitivo en ese sector. Pero eso tiene que venir acompañado de un rol fundamental del Estado".

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda consideró necesario que la Argentina se convierta en un país " receptor de turistas para generar dólares, para fortalecer nuestras reservas y para ser un país independiente".

"Cada dólar que juntamos nos hace más libres", sintetizó.

Asimismo, hizo una enfática defensa del Previaje, al que calificó que "programa fundamental para el desarrollo del turismo, que incluso tuvimos que pelearlo con el FMI" para poder llevarlo a cabo.

Para finalizar su discurso, Sergio Massa se permitió una humorada, que provocó risas en los presentes: "quiero hacer una observación, porque vi la presentación de la ruta natural pero Malena no me va a dejar volver a casa si en el video no aparece Tigre".

Y se dirigió a Matías Lammens: "así que te pido que en el próximo video pongamos a Tigre, que además es destino complementario de esta hermosa ciudad de Buenos Aires".

Lammens: "Ahora todos los candidatos hablan de turismo"

Previamente había hablado el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien afirmó que el sector turístico "está llamado a ser uno de los motores de crecimiento de la Argentina. Todos los candidatos hablan ahora del turismo y eso antes no pasaba".

El funcionario recordó que en abril y mayo "tuvimos récord histórico para esos meses de turismo receptivo. Y eso no hubiese sido posible sin Aerolíneas Argentinas". Sobre esa línea aérea, dijo que "puede ser cada vez más eficiente y estoy seguro que en los próximos años, bajo la presidencia de Sergio Massa, la empresa va a pasar a ser superavitaria".

Por su parte, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, rescató las "políticas públicas de inversión y desarrollo" que, a su criterio, lleva adelante el Gobierno nacional. También dijo que el transporte "está al servicio de la economía" y estimó que en estas vacaciones de invierno "se repetirá el crecimiento del turismo que se registró en los últimos años".

En tanto, Daniel Scioli remarcó que el turismo es "una de las grandes turbinas de la Argentina de cara al futuro. Es un sector estratégico que genera un circuito virtuoso también en mayores exportaciones". Además, el embajador consideró que sería "importante" que Aerolíneas Argentinas pueda retomar un vuelo directo entre Buenos Aires y Brasilia.

Por último, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó que la oferta de vuelos de esa compañía estatal ya supera los números prepandemia.

También dijo que se redujeron la pérdidas de la compañía a mitad durante 2022 con respecto de la pandemia, mientras que en el primer semestre de 2023, el Tesoro "solo giró US$24 millones" para financiar a la línea aérea.

Ceriani aseguró que en los próximos se iniciará un proceso de renovación de la flota, para lo cual se buscará financiamiento en el mercado.

