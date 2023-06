Peligro: Javier Milei bajo riesgo de derrumbe en Córdoba

Cuarto oscuro P.jpg Javier Milei, con problemas en el cuarto oscuro.

Según el círculo cercano, el economista tendría previstos al menos seis viajes a Córdoba para hacer lo mismo que no pudieron hacer sus mandados. No obstante, hay un riesgo que no subyace a su figura, pero que sí podría afectarlo.

Al parecer, en Córdoba la lista de congresistas que habría presentado La Libertad Avanza tendría complicaciones judiciales para ser legitimada. Todo a partir del reconocimiento judicial de esa alianza.

Cabe recordar que la Justicia Electoral resolvió hace días a los apoderados de La Libertad Avanza y los partidos componentes de ese espacio. Anteriormente a ese fallo, en casi todas las provincias hubo reclamos por la propiedad de la marca colores y lemas que representan a Javier Milei.

Córdoba no fue la excepción. En ese caso, la UCEDÉ fue la encargada de tramitar primera la inscripción de una lista bajo el nombre de La Libertad Avanza.

El inconveniente es que ese partido no quedó dentro de los integrantes reconocidos por la Justicia. Por lo tanto, si la Justicia Electoral reconoce la inscripción a nombre de la UCEDÉ, quedaría bloqueado para los congresistas elegidos por Javier Mieli en Córdoba.

Si bien los apoderados de la alianza a nivel nacional ya iniciaron el reclamo, es sumamente probable que la Justicia de curso a la inscripción y Javier Milei deba presentar una boleta solitaria. Aparte, quedarán sus auspiciados y bajo el confuso nombre de “Viva La Libertad”, marca alternativa para la contingencia.

Por otro lado, el cuarto oscuro albergará una lista bajo el nombre de La Libertad Avanza, pero no será otra que una lista “blue”. Algo que podría restar varios votos al espacio del economista.

