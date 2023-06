Milei encontró algo de oxígeno en las declaraciones del consultor Federico Aurelio: "El peronismo tiene una relación dual con lo que pase con Milei. Al peronismo no le conviene que Milei se caiga demasiado porque si se cae a 20 puntos o menos de 20, tiene el riesgo de que el voto util opositor antiperonista que siempre lo ha favorecido a Cambiemos, vuelva a la coalición opositora".

"Ahora que venía un Milei palo a palo con los otros espacios se ponía en duda ese voto util opositor. Si Milei se desarma, ese voto util lo va a tener Juntos por el Cambio", reforzó el director de la consultora ARESCO-JULIO AURELIO SA.

Días atrás, en una entrevista a Radio 10 tras la confirmación de la fórmula de UP integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, Aurelio advirtió:

En las PASO habrá que ver cómo se sostiene Milei, pero en nuestra última medición nacional, que no es vieja porque es de hace pocos días, no marca esa caída que hablan algunos medios de Milei. Me parece que ahí hay un optimismo o pensamiento cambiemita de considerar que se está desarmando Milei porque es lo que necesita Cambiemos

"A lo mejor, de tanto que se dice que se está desarmando, algo lo golpeó pero eso lo veremos esta semana cuando lo midamos. Ahora, el peronismo necesita correr el riesgo de que un Milei sea más competitivo. Tiene que correr ese riesgo antes de que Milei se desarme para clasificar al balotaje. Si se desarma, va a entrar en problemas, más allá de que haya votante peronista en Milei. Sigue siendo mayoritaria la composición de votantes de Cambiemos en Milei", profundizó.

En tanto, sobre la apuesta de Massa de ser el candidato más votado de las PASO, consideró: "En las mediciones que nosotros veníamos teniendo de Sergio Massa como candidato a presidente, estábamos más o menos en 30 puntos".

