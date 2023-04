El Círculo Rojo le declaró la guerra a Milei: "Es inviable"

En este sentido, lo tildó de "inviable" y que sus dichos son "un disparate": "En los países más desarrollados y más estables del mundo, donde hay mayor participación de los privados en la ejecución de lo que se llama obra pública, la participación de los privados no supera el 20%. El 80% restante está a cargo del gobierno nacional, provincial o municipal.

Entonces, hay ciertos disparates que dice Milei que son absolutamente inviables de llevar a la prática. Por lo tanto, no comparto prácticamente nada de lo que dice Milei".

Consultado por la impresión que hay sobre Milei en términos generales, Weiss ofició de vocero mientras dialogaba con Cynthia García al aire de AM750:

En el empresariado, en el famoso Círculo Rojo, hay de todo: por supuesto, muchísimos que son del Frente de Todos, otros que son de Juntos por el Cambio, peronistas, del PRO o del radicalismo. No sé si hay muchos de Milei. En general, las personas con las que he dialogado no están de acuerdo con las propuestas de Milei. Las ven absolutamente inviables. En general, la respuesta es 'no' a Milei En el empresariado, en el famoso Círculo Rojo, hay de todo: por supuesto, muchísimos que son del Frente de Todos, otros que son de Juntos por el Cambio, peronistas, del PRO o del radicalismo. No sé si hay muchos de Milei. En general, las personas con las que he dialogado no están de acuerdo con las propuestas de Milei. Las ven absolutamente inviables. En general, la respuesta es 'no' a Milei

A su vez, opinó de algunas expresiones del expresidente Mauricio Macri, quien además vaticinó un eventual balotaje entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza: "No me cayó bien que Macri haya dicho 'hay que dinamitar todo' pero porque no me interesan frases rimbombantes como esas, sea el discurso que sea y dicho por la persona que sea. Son frases que no tienen fundamento ni base. Yo quiero que me digan en concreto qué es lo que se va a hacer".

La proyección de Macri no cayó bien. Según La Nación, fue "un mal presagio para un auditorio que busca exactamente lo contrario: candidatos poco propensos a dar sobresaltos. 'No conozco ningún empresario mileísta'", dijo uno de ellos al periodista Francisco Olivera.

“De todas formas, el día después de las elecciones va a haber que trabajar juntos con Milei”, le insistió Marcos Pereda, de La Rural, a Macri. “Va a tener muchos diputados -contestó-. Y espero que ponga diputados ideológicamente sólidos y que no le pase como le pasó a quien les habla: al principio, siempre están estos vendedores de fiscalización, que te hablan de política. Vos creés que saben un montón de política y, después de que los ponés, a los diez minutos se fueron al bloque de enfrente y te cobran, y te intentan extorsionar en cada ley que querés sacar. El desafío de Milei es juntar gente realmente que represente ideas liberales puras”.

