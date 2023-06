Milei cae. "Hay una caída de Milei producto de la frustración que ha tenido la estructura libertaria a lo largo y a lo ancho del país con las candidaturas provinciales", explicó. No obstante, evaluó que esos "desencantados" se convirtieron en "nuevos indecisos" y no migraron hacia ningún otro espacio y que es posible que Milei los recupere "en la medida que recobre protagonismo, eso va a depender de la campaña que haga".

Massa aún no aporta nuevos votantes. "Massa tiene un piso más alto que el de 'Wado' de Pedro. Pero esos 29 puntos es lo que teníamos, es la fuerza del peronismo. Ni más ni menos. El desafío de Massa es superar su techo, que está en 41 puntos, más pensando en un balotaje".

CB-pisos-techos.jpg

Los votos de Grabois. "No me sorprende que Grabois tenga 5%. Son votantes kirchneristas que no votan a Massa en primera instancia, pero que es necesario que estén adentro de las PASO para que después queden de cara a la generales".

Se mantiene empate Larreta-Bullrich. "Nosotros siempre vimos un empate, con uno u otro sacando alguna ventaja. Acá tenemos una ventaja de Patricia Bullrich. En la medida que ella siga creciendo en la provincia de Buenos Aires y mantenga el posicionamiento en el interior, la distancia se puede acrecentar".

cb-distribucion.jpg

