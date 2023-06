Larreta no esperó a Mauricio Macri y lo fulminó: "Fracasó"

Patricia propone que desde el mensaje fuerte y expresar la voluntad, vamos a... Así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomia, peleas, que el que no piensa como yo hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal y qu el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo. Es lo que intentó Mauricio Macri Patricia propone que desde el mensaje fuerte y expresar la voluntad, vamos a... Así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomia, peleas, que el que no piensa como yo hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal y qu el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo. Es lo que intentó Mauricio Macri

En tanto, reveló que "preferiría no vivir en la quinta de Olivos" en caso de ganar las elecciones "porque a mí me gusta la vida de la ciudad y el barrio pero no sé si se puede por un tema legal" y que actualmente cobra $1 millón de pesos mensuales por el sueldo como jefe de gobierno de la Ciudad.

Anteayer (26/06), en medio de la feroz interna que sostiene Juntos por el Cambio, habló Macri. “El que pierde, acompaña”, resumió un ode los fundadores del PRO ante las consultas sobre qué sucederá cuando se definan las PASO en su espacio. Respecto de quién será su elegido para apoyar en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no develó su estrategia. “Ya van a ver”, se limitó a responder ante esa consulta.

Más contenidos Urgente24

Larreta en LN+, con todo contra Macri: "Fue una anécdota"

Juan Schiaretti largó su campaña: ¿Invitación a Larreta?

Ironía N°2 de Rodríguez Larreta: Temblor y educación

Explosivo spot de Larreta directo contra Patricia Bullrich

Tensión en LN+ por Massa, Larreta y Schiaretti: "Cachivache"