Larreta en LN+, con todo contra Macri "Fue una anécdota"

Feinmann remató la duda con “Parece que la gran grieta entre usted y Bullrich es: consenso o coraje ”. Pero Larreta remarcó sin dudarlo: “ No, la gran diferencia es en el cómo. Mauricio Macri tenía la voluntad para el cambio, pero no la pudo mantener en el tiempo. El cambio que no cambia la vida…No sirve, termina siendo una duda. Mirá cómo estamos hoy ”.