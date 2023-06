Sin embargo, fue el propio precandidato a presidente Javier Milei quien descartó de plano la posibilidad de ir a una PASO con Bullrich. En primer lugar, disparó contra las palomas de Juntos por el Cambio:

Están todos demostrando que son casta. No parece que estén preocupados por resolver los problemas de los argentinos. No tienen un programa económico consistente. Dijeron que lo iban a tener a fin de año, estamos llegando a la mitad del año y no tienen ninguna propuesta

A su vez, lanzó indirectas contra el presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, que estaba a punto de ingresar al estudio de A24 y en todas las entrevistas lo tilda de "loquito": "Lo único que hacen es criticar lo que yo hago y lo hacen deshonestamente en el plano intelectual. O sea, mienten. Hacen elucubraciones falsas sobre las cosas que yo digo. Que digan lo que quieran; entiendo que esto es la miseria de la política argentina. Es decir, como no pueden por el lado técnico, recurren a meterse con cosas que son ridiculas".

"Hay gente ahí dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de estar en el poder porque tiene que ver con el ego, la codicia y la lujuria, que tiene parte del gobierno y la oposición. Lo que pasa acá es que parte de esa gente se estaba repartiendo los cargos antes de ganar", agregó en diálogo con el conductor Esteban Trebucq.

Bullrich piquetera, Pichetto senador y evitar el balotaje

Consultado específicamente sobre la posibilidad de ir a una PASO con la exministra de Seguridad, sentenció:

Me parece que es muy tarde, ya estamos con el armado de las listas. Tengo una buena relación con la señora Bullrich y además le tengo aprecio, al igual que el señor Mauricio Macri, pero es muy tarde. Yo les avisé que iban a ser traicionados por esa gente

