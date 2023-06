A Mauricio Macri le explotó la cabeza y mostró desesperación

Mauricio Macri a Córdoba, al rescate de Luis Juez

Rodríguez Larreta y la nueva mayoría en construcción en JxC

En este sentido, planteó que la decisión de sumar dirigentes a Juntos por el Cambio "debería haber sido algo planificado, discutido internamente, no una cosa improvisada ocho días antes" y reconoció que esto "pone en crisis todo el sistema de la coalición".

"Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado. No se actúa de manera improvisada, unilateralmente. La verdad que no está bien", disparó Macri, generando a su vez un problema en la precandidata Patricia Bullrich, a quien en la interna la tildan de "títere de Mauricio".

“Tiene que parar esto”, sentenció Macri. “No las entiendo (a sus decisiones); se lo he dicho, que no entiendo las decisiones que viene tomando. No se pueden hacer las cosas así. Costó mucho armar esta coalición, sostenerla cuatro años de gobierno, cuando había visiones distintas de cómo y cuán profundo debía ser el cambio. También costó después con un kirchnerismo tan agresivo. No se puede poner en riesgo”, insistió, desesperado.

