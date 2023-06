Rodríguez Larreta y la nueva mayoría en construcción en JxC

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1665461735011090438 El país que nos dejarán necesitará de toda nuestra inteligencia, nuestra firmeza, la mayor amplitud y nuestro compromiso. Los que estén a favor de un plan que asegure la producción, el trabajo, la justicia social y la paz tienen que ser bienvenidos.



La ampliación de JxC es el… — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 4, 2023

No tengo dudas de que Juntos por el Cambio es la mejor herramienta que hemos creado los argentinos para salir de décadas de atraso. Todos son bienvenidos a sumarse a este proyecto colectivo. Sin liderazgos mesiánicos y sin exclusiones. Todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos. La vocación de unidad, de ampliación y de cambio tiene que estar por encima de intereses personales. Las necesidades y el dolor de los argentinos tienen que estar por delante de cualquier mezquindad política.

Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar.

Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores: una profunda vocación de cambio, la defensa de la libertad, la democracia, la república, y el foco puesto en el hacer por sobre el decir. La Argentina va a salir adelante con la energía de millones de argentinos que queremos vivir mejor."

