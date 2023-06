Rodríguez Larreta - Morales y la refundación de JxC

No. 'El Gringo' cree en la idea del 'frente de frentes', trasciende la idea de triunfar sobre el Frente de Todos porque trata de construir gobernabilidad. Ganar una elección no alcanza. Ejecutar un programa de gobierno que contemple muchos cambios, algunos profundos, esa es la clave para no sucumbir 4 años después, o antes.