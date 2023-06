Tenebroso plan de capacitación popular para espionaje

Personal no integrante del SIN. El IUNI ofrecerá también una formación integral en el campo disciplinar de los estudios de inteligencia para quienes no integren el sistema de inteligencia nacional, comprendiendo carreras de pregrado, grado y posgrado, así como actividades de investigación y extensión. Personal no integrante del SIN. El IUNI ofrecerá también una formación integral en el campo disciplinar de los estudios de inteligencia para quienes no integren el sistema de inteligencia nacional, comprendiendo carreras de pregrado, grado y posgrado, así como actividades de investigación y extensión.

¿Para qué querría el Estado Nacional aplicar recursos financieros, humanos y de infraestructura -que pagan los contribuyentes- a capacitar a quienes no integren el SIN?

¿Quiénes no integran el Servicio de Inteligencia Nacional pero pueden intentar capacitarse en las actividades de investigación?

¿No existe el peligro de que el Estado termine capacitación a sus enemigos, las organizaciones delictivas, en tareas de acopio de información, investigación, escuchas telefónicas, búsqueda en banco de datos, inteligencia informática, análisis de información, etc. etc.?

espias1.jpg Fragmento del proyecto.

Hasta el momento no se ha ofrecido una explicación consistente para el artículo 9 y existe, entre la oposición política, el temor de que algún funcionario influyente imagine una organización de inteligencia no oficial para actividades paralelas, quizás clandestinas, reñidas con la democracia.

Aquí el proyecto del Ejecutivo Nacional:

espias3.jpg Confirmación del artículo 9no.

------------------------------------

