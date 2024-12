Regalo navideño para Giorgia Meloni: Reactiva los centros de inmigrantes en Albania

La reciente sentencia del "El Tribunal Supremo ha confirmado la posibilidad de una próxima reactivación de los centros que evaluaremos a partir de esta cumbre".

Esto porque tribunales inferiores no habían convalidado el arresto de los migrantes en dos de los envíos a Albania, de 17 y 8 migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, alegando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, y ahora el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie.

Según el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en una entrevista con Corriere della Sera, no cree que el Tribunal Europeo pueda decidir de manera diferente que el Tribunal Supremo"al menos no en términos que impidan por completo que el proyecto despegue y sea eficaz - explica - Siempre he tenido fe en la justicia , y la reciente primera sentencia de nuestro Tribunal Supremo me lo confirma".

Así Meloni busca reforzar el acuerdo con Albania, asegurar las fronteras contras de los inmigrantes, continuado con las deportaciones sin que se vean obstaculizadas por sentencias judiciales.

El año parece terminar favorable en materia migratoria para el gobierno de Meloni ya que, además del fallo supremo, la Justicia italiana absolvió el fin de semana a Matteo Salvini por el bloqueo al barco 'Open Arms'.

El vicepremier, Matteo Salvini, enfrentaba 6 años de cárceles “por abuso de poder y secuestro de personas” al impedir el desembarco de 147 inmigrantes de la oenegé española en el marco de su férrea política de puertos cerrados al frente de Interior en 2019 cuando era ministro de aquella cartera.

Política migratoria Albania

Giorgia Meloni estableció por decreto los "países seguros" de dónde proceden los inmigrantes; el problema es que la UE carece de una lista clara.

Los 19 países seguros, según el gobierno de Meloni, ahora son Albania, Argelia, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.

TJUE dictaminó que un país ajeno al bloque europeo no puede ser declarado seguro a menos que todo su territorio sea considerado seguro. Los 12 solicitantes de asilo ahora en Italia fueron considerados por los jueces en Roma como en riesgo de sufrir violencia si eran deportados a sus países de origen.

Sin embargo luego, el Supremo italiano dictaminó que los jueces no pueden "reemplazar" al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre qué países son seguros, pero todavía tienen derecho a no aplicar las instrucciones del Gobierno si, en casos específicos, un estado no es seguro para una persona migrante en particular.

Es decir, exhibió su acuerdo con el gobierno italiano de que la política es la que decide si un país es seguro o no, pero el juez "puede evaluar la existencia de las condiciones de legitimidad de esta designación", aunque no inhabilitar completamente la legislación interna.

image.png Giorgia Meloni avanza un paso más en su batalla contra la inmigración ilegal.

El viernes (20/12) Meloni, pese a un fuerte estado de gripe, participó de una reunión con aliados europeos, en presencia de Ursula von der Leyen, sobre "un marco regulatorio europeo claro y eficaz”.

La reunión se centró "en la necesidad de disponer de un marco regulatorio europeo cada vez más claro y eficaz con, en particular, el fortalecimiento de los conceptos de país de origen seguro y tercer país seguro para apoyar soluciones innovadoras, partiendo del modelo Italia-Albania y la posible creación de 'centros de retorno' en terceros países”, explicó Palazzo Chigi,s egún supo Rai News.

Es que la discordia entre el gobierno de Meloni y la justicia italiana se deba a la falta de claridad en las políticas de la UE con respecto a que constituye un país seguro. Anna Hipper, portavoz de la Comisión Europea de Asuntos Exteriores reconoció: “No tenemos listas comunes en la UE respecto a los países seguros”.

Este vacío evidencia la falta de una política migratoria coherente y unificada de la UE, algo suplicado por Meloni desde que se asentó en el Palazzo Chigi. Si bien la política de externalización es discutida por alto costo (1.000 millones de euros a lo largo de los primeros cinco años) y por no “garantizar condiciones y trato dignos a las personas acogidas en los centros”, al menos Meloni es la única que propone una medida para contener los descontrolados flujos migratorios en Europa, más allá de de redistribuir a inmigrantes y desmantelar organizaciones de trata de personas.

Las llegadas al mar han experimentado un fuerte descenso este año: 65.000 frente a 153.000 en 2023. Italia y Grecia prefieren ahora el camino de "detener a los inmigrantes ilegales en sus hogares" en lugar de la solidaridad obligatoria.

Los 2 centros en Albania con capacidad para 3.000 personas destinados a acoger a los inmigrantes ilegales llegados desde Italia están bajo jurisdicción italiana. El protocolo no se aplica a los inmigrantes que llegan a las costas y territorio italianos sino a los rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos, como los de la Marina y la Guardia Costera, pero no los de las ONG. Y también: "No menores de edad, mujeres embarazadas y otros sujetos vulnerables”.

Para Meloni, lo principal para declarar la guerra a los traficantes es detener las salidas desde África y limitar el uso de barcos no aptos para navegar para eliminar las cadenas de suministro y la logística de los traficantes.

