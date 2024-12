Matt Gaetz, excandidato de Trump a fiscal, con "conductas sexuales inapropiadas"

image.png Matt Gaetz, este domingo en una conferencia de la organización ultraconservadora Turning Point, en Phoenix (Arizona).CHENEY ORR (REUTERS)

El aliado de Trump habría pagado más de 90,000 dólares a un total de 12 mujeres, a través de aplicaciones como PayPal o Venmo, incluyendo a una menor de 17 años, y también habría desembolsado un dineral para comprar drogas, durante su mandato como legislador entre 2017 y 2020.

Sin embargo, Gaetz, potencial candidato a gobernador para destronar a Ron DeSantis en Florida, negó rotundamente las graves acusaciones y aseveró que ya fue sobreseído por el Departamento de Justicia en una investigación anterior sobre conducta sexual inapropiada.

"No me acusaron de nada: ESTOY TOTALMENTE EXONERADO. Ni siquiera de una violación a las normas de financiación de campañas. Y las personas que me investigaban me odiaban... NUNCA tuve contacto sexual con alguien menor de 18 años", publicó Gaetz en su cuenta oficial de X.

El informe del Comité expone que Gaetz, entre 2017 y 2020, realizó pagos a mujeres por valor de decenas de miles de dólares que “probablemente estaban relacionados con la actividad sexual y/o el consumo de drogas”.

En un caso citado en el informe, el legislador pagó a una joven de 17 años para tener relaciones sexuales en una fiesta, lo que puede ser constatado por una transferencia en efectivo.

Según el comité, la menor acababa de terminar su tercer año de secundaria y estaba bajo la influencia del éxtasis durante sus encuentros sexuales con Gaetz. Aunque, no había evidencia de que el exlegislador supiera que era menor de edad.

"La víctima A dijo que no le informó al representante Gaetz que era menor de 18 años en ese momento, ni él le preguntó su edad", dijo el informe citado por CBS News.

Tras el encuentro con la supuesta menor, el exlegislador viajó a Bahamas con dos hombres y seis mujeres, para mantener una orgía y un viaje de placer, un regalo que "excedía las cantidades permitidas", según el informe.

En tal viaje programado de jolgorio, habría mantenido sexo con al menos cuatro de las mujeres. Si bien ninguna recibió pagos específicos, una mujer le dijo al comité que “el viaje en sí era más que el pago”.

Las mujeres entrevistadas por el comité dijeron que sus encuentros sexuales con Gaetz fueron consentidos. Pero una dijo que el uso de drogas podría haber “perjudicado su capacidad de saber realmente lo que estaba pasando o de dar su consentimiento completo”, mientras que otra sentenció: “Cuando recuerdo ciertos momentos, me siento violada”.

Los testigos de las presuntas orgías y fiestas aseguraron que vieron al legislador consumiendo marihuana, cocaína y éxtasis.

En el documento expuesto por la Cámara, entre 2017 y 2019 el excongresista consumió cocaína, marihuana y éxtasis y recibió regalos de viajes de lujo que excedían los límites permitidos, como el de Bahamas del 2018.

No obstante, no lograron hallar pruebas contundentes de que el excongresistas incumpliera la legislación federal sobre tráfico sexual. "Aunque provocó el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines de comercio sexual, no se encontró evidencia de que alguna de esas mujeres tuviera menos de 18 años en el momento del viaje, ni pruebas suficientes para concluir que los actos sexuales comerciales fueron inducidos por la fuerza, el fraude o la coerción", afirma el texto filtrado.

