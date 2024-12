Cuenta regresa para un decisivo Boxing Day del Manchester City

"Los jugadores siguen hambrientos y motivados", prometió el entrenador Pep Guardiola. En esos días el City sólo perdió 1 partido, por penales: la final de la FA Cup en mayo. Luego, pasaron 14 partidos de esta temporada antes de que perdieran otro. Pero ahora resulta que el City ha perdido 24 puntos desde la lesión de Rodri, incluido el partido contra el Arsenal en el que ocurrió el percance.

Manchester City, 1 año atrás.

Julián Álvarez

Mientras Julián Álvarez festejaba el triunfo del Atlético Madrid en su visita al FC Barcelona, Pep Guardiola enfrentaba la derrota Nº9 en 12 partidos del Manchester City, una situación extraña y con inevitables consecuencias para el campeón vigente de la Premier League: 2-1 ante Aston Villa el sábado 21/12.

Los 'Ciudadanos' recibieron la recuperación de Manuel Akanji y Nathan Ake (podría jugar el 26/12, al igual que Ederson) pero John Stones volvió a lesionarse, mientras que Matheus Nunes tiene fecha de regreso desconocida, y Ruben Dias no estará antes del 14/01/2025; y Rodri tiene para rato con su lesión de ligamento cruzado anterior.

Entrenador Pep Guardiola:

Tenemos un solo marcador central en condiciones, eso es difícil. Vamos a intentarlo en el próximo partido, en otra oportunidad y no pensamos mucho más allá de eso. Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es recuperar los jugadores. Por supuesto que hay más razones. Nos hacen goles que no nos hacían y no metemos goles que antes sí. Tenemos un solo marcador central en condiciones, eso es difícil. Vamos a intentarlo en el próximo partido, en otra oportunidad y no pensamos mucho más allá de eso. Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es recuperar los jugadores. Por supuesto que hay más razones. Nos hacen goles que no nos hacían y no metemos goles que antes sí.

Luego, Guardiola recordó: "La temporada pasada ganamos la Premier League, pero llegamos aquí (N. de la R.: Aston Villa) y perdimos. Tenemos que pensar en positivo y tengo una confianza increíble en los chicos. Algunos de ellos tienen un orgullo terrible y un deseo de hacerlo. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso, tarde o temprano para encontrar el camino de regreso".

Guardiola envió otra vez un mensaje de calma, algo apropiado para los días malos. Pero la situación exige un inmediato regreso al triunfo. El líder de la Premier League, Liverpool, se le está escapando demasiado.

¿Algo de esto anticipó Julián Álvarez cuando decidió no seguir en el City? Él eligió un club objetivamente de inferior renombre. El Atlético Madrid es una institución con prespuesto menor al Real Madrid e inclusive al FC Barcelona. Y está liderando el competitivo torneo doméstico.

Julián Álvarez.

Manchester City

Uno de los atributos brillantes de los casi 9 años de Guardiola en el City ha sido la variedad de patrones de ataque que producían en el último tercio del campo de juego, pero el equipo actual está luchando por encontrar alguna flexibilidad en su tradicional construcción 3-2-5 cuando los equipos les niegan una ruta hacia el medio.

Los pases del City no fueron rápidos y Gundogan y Foden ofrecieron poco en términos de carreras por detrás. Corolario: el City no dañó, se repitió mucho y no tiene respuesta ante el bloqueo rival.

Atlético Madrid

En cambio el Atlético Madrid fue todo festejo. Aunque ya son 8 las ocasiones que se ha repuesto de un gol rival y acumuló 7 victorias y el empate del derbi frente al Real Madrid, la gran remontada de los de Diego Simeone les ha llevado a liderar LaLiga.

El Atlético estaba muerto el 27/10, en la jornada 11, tras caer (por 1ra. y única vez) en el campeonato, en su visita al Real Betis en el Villamarín. El 'Colchonero' quedó 4to. a 10 puntos del FC Barcelona, a 4 del Real Madrid y a 1 del Villarreal.

Sin embargo, 7 juegos después, recibe el año 2025 al frente del torneo, 3 puntos arriba del FC Barcelona y con 1 partido menos.

De hecho, el equipo que más puntos ha recortado antes de ser campeón es el propio FC Barcelona, en la temporada 1998 / 1999, cuando reaccionó tras los 9 puntos en que le aventajaba el Mallorca en la jornada 14. De estar en 10mo. lugar pasó a liderar el torneo 5 partidos después y terminaron en lo más alto, con 11 puntos sobre el Real Madrid y 13 sobre los catalanes.

"Nunca dejes de creer", dice Diego Simeone. Y fue la 1ra. vez en 13 visitas al FC Barcelona que le pudo ganar. Lo que parecía imposible, ya es realidad: 1-2 en Montjuïc (no fue en el Camp Nou).

Desde el otoño (Boreal) de 1965, el FC Barcelona no encadenaba 3 derrotas consecutivas como local en la Liga.

Las 11 victorias anteriores (con goleadas, remontadas heroicas o gestas inéditas como la de París) permiten intuir que el Atlético ha encontrado el camino (en LaLiga, la Copa y la Champions). Julián Álvarez feliz por el acierto.

Diego Simeone y Pep Guardiola.

Diego Simeone

Ya que estamos con el Atlético Madrid, veamos qué dijo Diego Simeone, su entrenador:

"Los jugadores están preparados para competir. Lo más fuerte que tenemos es el grupo. El grupo lo demuestra con los hechos. Los cambios cuando entran, lo hacen de verdad. Es lo que queremos los entrenadores. Que estén todos de la misma manera. Nuestra manera de competir con 2 monstruos como el Madrid y el Barça es que tengamos a todo el equipo bien".

"Nos fuimos encontrando en el andar. Hay que acompañar lo que los jugadores hacen bien e intentar mejorar y dar una estructura. Ver que el equipo puede progresar. Fuimos a París y pasó lo mismo que hoy. Lo que el club ha dejado en el legado a todos los jugadores que han pasado por aquí es eso".

"No tengo ninguna duda que todos los partidos que ha perdido el Barcelona, no merecieron perder. Con el Leganés y Las Palmas tuvieron muchas ocasiones de gol pero el fútbol tiene estas situaciones. Cuando el gol no llega, empieza a ser un problema".