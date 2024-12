Un año difícil para Mauricio Macri: Triste, solitario y ¿final?

"Triste, solitario y final" es una novela del periodista y escritor argentino Osvaldo Soriano, que retrata el sendero de la decadencia de dos figuras (Stan Laurel y Philip Marlowe). En Urgente24 no sabemos si Macri está triste (enojado, seguro), pero sí que cada vez está más solo -muchos del PRO migraron a La Libertad Avanza- y que su caída fue fuerte aunque, de momento, no 'letal'. No está muerto quien pelea... Y Macri se muestra dispuesto a seguir peleando, al menos discursivamente.

En este contexto, anoche Macri le dedicó un mensaje en X a Javier Milei, quien horas antes, en una entrevista con la revista Forbes, había lanzado una especie de ultimátum de cara a las elecciones legislativas 2025: "con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado".

"En función a lo dicho por el presidente Milei 'O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no', acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República", escribió Macri en su cuenta de X.

Quedó resonando la última parte del mensaje, todo un pase de facturas al Gobierno libertario: "poner todas las ideas sobre la mesa", "cumplir con la palabra", " ser absolutamente transparentes con el electorado", "cuidar la República"...

Ahora todas las miradas están puestas en las listas para las elecciones legislativas 2025, con las que Mauricio Macri se entusiasma aunque haya visto cómo se diluyó su poder en este 2024.

En una reunión del PRO el pasado 13/12, Macri reprochó los "destratos" de Milei y prometió una "buena oferta electoral" del PRO para 2025. "Vamos a prepararnos para hacer una oferta electoral interesante en todo el país a los argentinos, proponiéndoles más cambios y más República", prometió.

Además, echó por tierra las especulaciones sobre una disolución del PRO a partir de la presunta absorción de votantes propios en manos del oficialismo. "Desde que ganó el Gobierno algunos dicen 'ahora el PRO cagó la fruta'", dijo, y lo contrastó con que esa fuerza no perdió ni gobernadores ni intendentes, al mismo tiempo que destacó el trabajo parlamentario de los bloques.

Por caso, a Milei no le preocupa el enojo de Macri, ya que no cree que pueda convertirse en opositor, aunque más no sea que para no estar en la misma vereda del kirchnerismo. Entonces Milei juega con Macri, come milanesas y le hace algunas promesas, a sabiendas que ya no lo necesita como en los viejos tiempos.

"Javier Milei no necesita del PRO"

“Milei consolidado no necesita del PRO y va a buscar un liderazgo unipersonal. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Tanto Milei como Mauricio son personas con temperamento muy fuerte y uno de los dos iba a imponerse y lograr que el otro se someta. Si no era así, no iba a haber unidad”, analizó Jaime Durán Barba.

Y en una reciente entrevista con la revista Forbes, Javier Milei fue contundente en su mensaje a Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas 2025: "con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado".

Urgente24 había advertido que si Mauricio Macri baraja la posibilidad de ser candidato a senador en la Capital Federal el año que viene, según la versión que se intensificó en los últimos días, esa eventualidad tiene como contracara que no habrá acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para una propuesta electoral conjunta. Y si no hay acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, parece difícil que lo haya en la provincia de Buenos Aires.

Como se mencionó anteriormente, durante la reunión partidaria Macri adelantó que el PRO hará una "buena oferta electoral" para las elecciones legislativas de 2025. No mencionó la posibilidad de confluir con La Libertad Avanza en esa propuesta. Por el contrario, remarcó los "destratos" desde la Casa Rosada hacia al PRO cuando -dijo- no ha habido otro antecedente de una oposición que colaborara tanto con un oficialismo.

Es que los libertarios creen que pueden ganar la CABA sin un acuerdo con el macrismo. Es una realidad que Karina Milei y Santiago Caputo quieren conquistar con nombres propios el histórico bastión del macrismo. Muchos antes de que Macri lo desechara, esas aristas del "triángulo de hierro" del poder mileista ya había resuelto no acordar con el PRO. O al menos en las condiciones que el ex Presidente pretende. Como mucho, le ofrecerían que LLA lidere la oferta y cederle al PRO algunos lugares en la lista de su propio territorio. Karina y Caputo, y el propio Milei, cuentan con ya haber absorbido la mayor parte de los votantes amarillos, liderados por Bullrich.

Macri no se resigna a eso y podría poner su propio cuerpo en la próxima elección encabezando la lista de senadores, no sólo para defender las 2 bancas que pone en juego sino además para que la identidad del PRO no se vea licuada en su propio bastión.

En el Gobierno, en tanto, ven esa estrategia también de forma funcional a sus intereses, porque -especula- de convertirse LLA y el PRO en las opciones más competitivas -relegando al peronismo a un 3er puesto- los 3 senadores electos votarían con el oficialismo en el Congreso.

Pero ese escenario cambia radicalmente en la provincia de Buenos Aires, donde una ruptura entre Milei y Macri podría potenciar las chances del peronismo, siempre mejor parado en el principal distrito electoral.

Cristina Kirchner podría ser candidata a diputada (no se eligen senadores) y una división del voto anti-K podría beneficiarla. Pero el kirchnerismo también navega en aguas de la fragmentación por el enfrentamiento -muchos creen sin retorno- entre la ex Presidenta y su hijo político, Axel Kicillof. Pero esa es otra historia...

