La votación en la Legislatura confirma que LLA cree que puede ganar en CABA

La oposición de Ramiro Marra -libertario con dificultades en su acceso a Javier Milei- y de Yamil Santoro obligó al Ejecutivo a recortar gastos por $300.000 millones.

Marra y Santoro evaluaron no acompañar con su voto pero con los cambios decidieron dar su aprobación condicional, para que CABA tenga presupuesto.

En cambio María Pilar Ramírez, que es como decir Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, anunció que su bloque había votado en contra "de un Presupuesto y una Tarifaria que no reducen gastos y aumentan impuestos en la Ciudad. Ese era, ese es y ese será nuestro compromiso con los porteños. Abrazo”.

Ella también se había opuesto al Código Urbanístico.

En definitiva, la foto protocolar entre Jorge Macri y Patricia Bullrich para firmar la transferencia del Servicio Penitenciario a la Ciudad de Buenos Aires, fue protocolar.

macri patricia.jpg Jorge Macri y Patricia Bullrich, solo protocolar.

“Estuvimos meses discutiendo seriamente el presupuesto, para que un par de horas antes de votarse, la presión de UN TWIT de un diputado de LLA, modifique absolutamente todo. Así es el gobierno virtual que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires”: Claudia Neira.

No obstante, no se entiende porqué el Gobierno de CABA no quiso comprender el mensaje más elocuente: Javier Milei no acata por completo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y transfiere los fondos de coparticipación a CABA de manera discrecional. En lugar de enviar el dinero de manera diaria, tal como establece la sentencia de 2022, Milei lo transfiere por semana, al 1,55%, cuando la CSJN estableció 2,9%.

El Ejecutivo nacional transfiere cerca de $20 millones todos los viernes, lo que debería enviarse por día.

-----------------------------

Más contenido de Urgente24

La inyección que protege 100% contra el VIH fue elegida el avance científico del 2024

Centro de Operaciones: YPF se copia de PAE

En Belgrano: Chocó y se llevó colgado al ciclista del capot

Soy médico: 3 cosas que debes evitar para prevenir el cáncer de hígado, colon y páncreas

Escándalo con el nuevo titular de AFIP: Lo acusan de falsificación de DDJJ y ocultamiento de bienes