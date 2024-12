Esta es la documentación obligatoria en controles de tránsito para manejar el auto de un conocido

Para que alguien pueda manejar un auto, ya no es necesaria la cédula azul en los controles de tránsito. Ahora, la cédula verde es el único documento requerido y puede presentarse en formato físico como digital. Además, no tiene fecha de vencimiento mientras no se modifique la titularidad del auto, según establece la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial.