La víctima es Fabián Sturn, 42 años, uruguayo, vendedor de autos y buscado por asesinato

- El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana en un kiosco ubicado en Paraguay al 2900

- El asesino está prófugo

- El arma tenía un silenciador y el criminal escapó tras robar un bolso pic.twitter.com/NuHbgClTJz — Vía Szeta (@mauroszeta) December 12, 2024

investigadores sospechan que se trata de matones profesionales ya que utilizaron una pistola 9 milímetros con silenciador. Buscaban un doble objetivo: no efectuar fuertes detonaciones a las 2 de la mañana en una zona tan céntrica y también distorsionar la bala para que no se pueda relacionar al arma con el proyectil.