Venezuela no, pero Cuba y Bolivia sí ingresan a BRICS

El grupo ahora está celebrando consultas con los países invitados (el caso de Bolivia y Cuba) para formalizar su membresía, dijo Ryabkov.

arce_putin_rusia.jpg Luis Arce y Vladimir Putin.

Bielorrusia había anunciado que había aceptado oficialmente la invitación para convertirse en socio del BRICS.

Indonesia también ha recibido el estatus de socio del grupo económico, según Pankin.

La lista de socios aspirantes no ha sido anunciada oficialmente, pero según se informa incluye a

Turkiye,

Argelia,

Kazajstán,

Malasia,

Nigeria,

Tailandia,

Uganda,

Uzbekistán y

Vietnam.

El funcionario ruso confirmó que ninguna de las naciones invitadas había rechazado la invitación.

“Es una perspectiva grande y seria para todos los países que han sido invitados, por lo que faltan pocos días para que se haga pública la lista”, señaló.

El statu-quo de 'país socio' permite la participación permanente en las sesiones especiales de las cumbres de los BRICS y en las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, así como en otros eventos de alto nivel.

El caso de Egipto

Para comprender el impacto de BRICS en un país, veamos un caso concreto: Egipto.

Aquí fragmentos de un texto de Murad Sadygzade, presidente del Centro de Estudios de Oriente Medio, profesor visitante en la Universidad HSE (Moscú), para la web rusa RT (Russia Today):

Abdelfatah al Sisi.webp Abdelfatah al Sisi: el "dictador favorito" de Donald Trump, ingresó a BRICS.

"(...) En 2022, el volumen comercial total entre Egipto y los países BRICS superó los US$ 31.000 millones, y las importaciones superaron los US$ 28.000 millones, lo que pone de relieve la importante dependencia de Egipto de las importaciones de estos países, en particular de China, que representó alrededor de US$ 15.000 millones del volumen comercial. (...) Por tanto, la pertenencia a los BRICS ofrece a Egipto la oportunidad de fortalecer estas asociaciones y ampliar el acceso a los mercados para sus productos.

La participación en el BRICS proporciona a Egipto acceso a recursos financieros del NDB, creado para apoyar proyectos de infraestructura en países en desarrollo. Dadas las iniciativas a gran escala de Egipto, como la construcción de una nueva capital administrativa de US$ 58.000 millones, el acceso a la financiación del NDB es crucial, ya que puede acelerar la finalización de proyectos clave en los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones.

La inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la economía de Egipto. En 2022, la IED total en el país alcanzó a US$ 8.900 millones, una parte sustancial de la cual provino de los países BRICS, entre ellos China e India. La pertenencia a los BRICS podría reforzar la confianza de los inversores, lo que daría lugar a un aumento de las inversiones en industrias, agricultura y nuevas tecnologías.

"(...) Un problema importante es el persistente déficit comercial, que en 2022 se situó en aproximadamente US$ 25.000 millones, lo que pone de relieve el desequilibrio sustancial entre importaciones y exportaciones. Si bien la pertenencia al BRICS puede abrir nuevos mercados de exportación, Egipto tendrá que hacer esfuerzos considerables para impulsar la competitividad de sus productos.

Otro riesgo potencial, como señalan los expertos, es el posible deterioro de las relaciones con socios occidentales, como USA y la Unión Europea, que ven con preocupación las alianzas económicas como BRICS, que ponen en entredicho la hegemonía económica y política occidental.

La ayuda militar estadounidense anual de US$ 1.300 millones es un factor crucial en el marco de seguridad de Egipto. El fortalecimiento de los vínculos con los BRICS, que incluyen a los competidores estadounidenses Rusia y China, podría conducir a una mayor presión sobre El Cairo por parte de Occidente.

Los desafíos internos también merecen atención. La tasa de desempleo de Egipto se situó en el 7,4% en 2022, mientras que la tasa de pobreza rondaba el 29,7%. Si los beneficios económicos de la pertenencia al BRICS no se sienten ampliamente entre la población, en particular con la posible interferencia occidental, esto podría alimentar el descontento social y aumentar la presión interna sobre el gobierno. (...)

El gas vs. la economía

Egipto posee importantes reservas de gas natural, en particular tras el descubrimiento en 2015 del yacimiento de Zohr, el mayor del Mediterráneo.

La producción de gas es un elemento clave de la estrategia energética de Egipto y podría convertirse en un factor importante para la seguridad energética de los BRICS, especialmente en medio de la competencia mundial por los recursos. (...)

A pesar de las prometedoras perspectivas económicas, Egipto se enfrenta a dificultades económicas internas. La tasa de inflación en 2022 alcanzó el 21,9% (según el Banco Central de Egipto), lo que indica inestabilidad macroeconómica. La situación se ha deteriorado aún más tras el conflicto en Gaza. (...)

El panorama político de Egipto también es complejo y está marcado por conflictos internos periódicos y tensiones políticas. Si bien el país ha experimentado una relativa estabilidad en los últimos años, sigue siendo vulnerable a la agitación social, en particular en medio de desafíos económicos.

La integración de Egipto al BRICS podría plantear desafíos para el bloque, ya que la inestabilidad política y el malestar social pueden obstaculizar la colaboración y la toma de decisiones conjunta.

Algunos expertos creen que la inclusión de Egipto en el BRICS podría exacerbar la competencia por los recursos y la atención entre los demás estados miembros. Las disputas sobre la asignación de inversiones y cuotas comerciales pueden crear fricciones internas.

Por ejemplo, India y China, importantes actores económicos dentro del bloque, podrían competir por la influencia y las oportunidades económicas en Egipto, lo que podría debilitar la cohesión del bloque. (...)

El Canal de Suez en Egipto. El Canal de Suez, que une el Mediterráneo y el mar Rojo, es una ruta crucial. Según la Autoridad del Canal de Suez, más de 22.000 buques al año, el 9% del comercio marítimo mundial.

Canal de Suez

La ubicación geográfica de Egipto, su papel en el comercio mundial a través del Canal de Suez y su potencial energético son activos importantes que podrían beneficiar a todos los estados miembros.

Sin embargo, los desafíos económicos y políticos internos de Egipto presentan ciertos riesgos que requieren una atención cuidadosa y una gestión estratégica.

Para el BRICS, equilibrar los beneficios de un nuevo miembro con los desafíos asociados es esencial para mantener la estabilidad y la integración del bloque.

(...) Gracias a su posición geográfica estratégica y a su desarrollada infraestructura, Egipto podría servir de puente importante entre África, Oriente Medio y el BRICS, fomentando vínculos económicos más fuertes y una mayor colaboración. (...)

Al mismo tiempo, la membresía fortalece la independencia política de Egipto, permitiéndole adoptar una política exterior más equilibrada y reducir su dependencia de las estructuras económicas occidentales.

Geopolítica

Para los BRICS, la inclusión de Egipto amplía la influencia geopolítica del bloque y fortalece su posición en la economía global. Esto contribuye a la formación de un marco multilateral en el que los países miembros colaboran en igualdad de condiciones, sin el dominio de las grandes potencias occidentales.

Los esfuerzos conjuntos en el seno de los BRICS ayudan a contrarrestar la hegemonía disruptiva de Occidente, estableciendo una plataforma resiliente para la cooperación económica y política en medio de los crecientes desafíos globales.

En este contexto, Egipto, al sumarse a los BRICS, puede desempeñar un papel fundamental en la configuración de un Nuevo Orden Mundial basado en los principios de multipolaridad y respeto mutuo."

