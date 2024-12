Grave: En Venezuela fuerzas chavistas capturan a gendarme argentino

El equipo de Vente Venezuela -el partido político de María Corina Machado- denunció este viernes 13/12 la presencia de un francotirador en las adyacencias de la Embajada de Argentina en Caracas.

Vente Venezuela manifestó que la situación se vuelve cada vez más crítica porque “los equipos eléctricos presentan fallas por estar sometidos al uso de planta eléctrica durante dos semanas”. Advirtió que la comida disponible está en riesgo de dañarse, lo que agrava aún más las precarias condiciones en las que viven.

“Seguimos sin electricidad y nos impiden el acceso a agua potable. Se acaba de vaciar el tanque de agua, luego de racionar lo que quedaba”, informó el 30 de noviembre Pedro Urruchurtu, uno de los asilados, quien ha utilizado las redes sociales para documentar la crítica situación en la sede diplomática.

Actual mala relación con Venezuela

Recordemos que la relación entre Argentina y Venezuela no pasa por los mejores momentos. Justamente el jueves 12, junto con varios países de la región, la Argentina exigió al régimen de Maduro, en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que otorgue los salvoconductos para que los seis venezolanos asilados en la residencia de la embajada argentina en Caracas puedan abandonar el país sin riesgos.

Por su parte el canciller, Gerardo Werthein, denunció ante el Consejo Permanente que el régimen de Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional al impedir la salida segura de los asilados, quienes sufrieron cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad.

Qué afirmó Gerardo Werthein

Los derechos humanos no admiten doble vara. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales Los derechos humanos no admiten doble vara. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales

El gobierno de Javier Milei ya había dicho la semana pasada a través de un comunicado del Palacio San Martín que la vida de los seis asilados “enfrenta un peligro inminente”.

En tanto, países de la región respaldaron la propuesta argentina en una declaración conjunta impulsada por la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Paraguay.

El contenido denuncia acciones de hostigamiento contra los asilados, recuerda el marco jurídico global que garantiza el derecho al asilo y, exige que Venezuela “procesa de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones” de los asilados.

El gobierno de Estados Unidos apoyó firmemente la condena a Maduro y se sumó al llamado para el cese de las acciones hostiles contra los venezolanos asilados por la Argentina.

