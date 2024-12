Tampoco habrá ficha limpia en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Graciela Ocaña. Graciela Ocaña alentaba aprobar Ficha Limpia

Qué aseguró Graciela Ocaña

Vamos a seguir insistiendo porque es una iniciativa de la sociedad civil que reunió más de 450 mil firmas. No es en contra de nadie sino a favor de la calidad institucional. No podemos permitir que los cargos electivos sigan siendo el aguantadero de quienes se refugian tras los fueros. Tenemos que sanear la política y mejorar la calidad de nuestros representantes

Por su parte, Graciana Peñafort, de Unión por la Patria, expresó su rechazo a la iniciativa, que más tarde se manifestó con el voto negativo de su bloque.

Luego, Yamil Santoro, reclamó a los diputados del kirchnerismo y la izquierda no haber participado de las discusiones en comisión.

Acá hay algunos que defienden corruptos y otros que no queremos hacerlo. Ficha limpia no es ley por la complicidad del kirchnerismo y la izquierda, que siguen abusando de su posición en bancas para seguir impidiendo que tengamos una democracia más limpia

Hernán Reyes, quien fue el último orador antes de la votación, cerró su discurso diciendo

Hay una generación joven del peronismo que tendría que haber dado el paso. Leandro Santoro (ahora diputado nacional) lo tendría que haber dado. Hay una oportunidad de una generación a la que se va a llevar puesta una matriz de corrupción

