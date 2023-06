Piden la renuncia de Eduardo de Pedro y todo su gabinete

image.png

El diputado nacional y precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se sumó al pedido de Fernando Cerimedo, experto en consultoría política digital que lo asesora desde su Grupo Numen:

En caso de que Eduardo de Pedro confirme su candidatura, vamos a exigir su renuncia y la de toda su planta política, así como las contrataciones que haya hecho el Ministerio del Interior en los últimos 12 meses. Un candidato (a cualquier cargo), no puede ser también el responsable del acto eleccionario y, en especial, del conteo de votos. No alcanza con su renuncia o licencia. Es toda su estructura la que debe hacerse a un lado. Ya estamos planificando las acciones legales correspondientes para que esto se lleve a cabo en caso de confirmarse su candidatura En caso de que Eduardo de Pedro confirme su candidatura, vamos a exigir su renuncia y la de toda su planta política, así como las contrataciones que haya hecho el Ministerio del Interior en los últimos 12 meses. Un candidato (a cualquier cargo), no puede ser también el responsable del acto eleccionario y, en especial, del conteo de votos. No alcanza con su renuncia o licencia. Es toda su estructura la que debe hacerse a un lado. Ya estamos planificando las acciones legales correspondientes para que esto se lleve a cabo en caso de confirmarse su candidatura

En diálogo con el relator deportivo Alejandro Fantino, De Pedro fue consultado sobre su postulación. Él respondió: "Si me toca y me acompañan, sí". "Yo pienso en términos colectivos, y desde que el espacio empezó en pensar en candidatos y caras nuevas y discutimos el futuro de la Argentina y Cristina Fernández de Kirchner habló de que se necesitaba de las nuevas generaciones, yo dije 'quiero ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos'", agregó en un claro tono electoral.

El pasado jueves 1 de junio, protagonizó una mesa de apoyo sindical en un almuerzo con tono presidenciable, en el que se lo vio con micrófono en mano rodeado por su principal aliado, el gastronómico Luis Barrionuevo, pero también el co-titular de la CGT, Carlos Acuña; Omar Maturano (conductores de trenes) y Amadeo Genta (municipales de la Ciudad); kirchneristas puros, como Víctor Santa María (SUTERH); e inclusive cercanos a “los gordos”, como Julio Piumato (Judiciales) y Carlos Sueiro (Aduana).

El periodista de Ámbito Financiero, Mariano Martín, el funcionario nacional respondió con un anticipo de su candidatura: "Presidente o nada". Al parecer, previo al almuerzo hubo una reunión más reducida de la que participaron Barrionuevo, Acuña, Genta, Caligari, Sueiro y Rojas. Allí De Pedro les dijo a sus anfitriones que contaba con el visto bueno de Cristina de Kirchner para ser ungido candidato presidencial del Frente de Todos y que en esa misma línea, Sergio Massa había sido nominado para encabezar la lista de postulantes para el Senado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Barrionuevo, uno de los principales promotores de la campaña del ministro del Interior, tomó la palabra para recordar su rol como impulsor central de Carlos Menem en 1989 y pidió la unificación de todos los sectores sindicales y del peronismo en torno de De Pedro. Acto seguido quedó constituida una "Mesa Sindical Wado Presidente", como refirió uno de los concurrentes al asado y al encuentro reducido anterior.

Más contenido en Urgente24

Tenebroso plan de capacitación popular para espionaje

Sorpresiva cancelación del Ejército realizó Sancor Seguros

Un aumento no lo compensa: Suicidios en el Ejército y ola de bajas

El estreno de Netflix que arrasa con todo

Así es la lujosa mansión de Ben Affleck y Jennifer Lopez por dentro