Wado de Pedro ¿inquieto?: Sorpresivo proyectil a Schiaretti

cristina-wado.jpg Wado de Pedro disparó contra el cordobés Schiaretti.

En Córdoba, el Frente de Todos quedó aislado de la propuesta del PJ provincial, lo que llevó al espacio a presentar una lista propia. Creo en Córdoba de Todos está encabezada por Federico Alessandri y la candidata a vice, Gabriela Estévez.

Estévez es la cabeza visible del cristinismo en Córdoba y tendría contacto directo con Wado de Pedro. Para la versión local del FDT, Schiaretti y Llaryora son el blanco en la batalla provincial.

La referencia del funcionario al proceso electoral de 2015 apuntó directamente contra la polémica que despertó la relación entre Mauricio Macri y el propio Schiaretti. Desde entonces, el kirchnerismo siempre especuló con la existencia de un acuerdo entre el PJ schiaretista y Juntos por el Cambio para dividir las victorias electorales sin dejar crecer al oficialismo nacional.

Ello, sumado a la aventura que Juan Schiaretti pretende remontar a nivel nacional, generaron que el gobernador cordobés se vuelva blanco de las críticas kirchneristas de manera irrefrenable. Si bien el ‘Gringo’ mide bajo en las encuestas nacionales, los temores oficialistas es que se ofrezca como factor peronista en una propuesta abierta con Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por las declaraciones de Wado de Pedro, Juan Schiaretti evitó polemizar. “No comento declaraciones de ningún político”, le dijo a la prensa en un acto de inauguración en Córdoba.

Llaryora Schiaretti 6.jpg Juan Schiaretti, ¿objetivo K?

Quienes sí salieron a contestarle al ministro del Interior fueron sus legisladores. En ese sentido, el legislador Francisco Fortuna contestó cuestionando al presunto precandidato del Frente de Todos.

“En lo que debería preocuparse este funcionario es en hacer realidad la boleta única de sufragios. Para descalificar se ocupan de hablar mal de todos. No sé en dónde vive Wado de Pedro, son totalmente malintencionados sus comentarios”, elevó el schiarettista en declaraciones a Radio Mitre. Lo propio hizo Mario Negri quien, a pesar de ser opositor provincial a Schiaretti, también le pegó al funcionario.

“Está claro que son una visión absolutamente contradictoria con el tipo de sociedad y país que los cordobeses ven, además el menosprecio que han tenido por los cordobeses es descomunal, Cristina fue solo dos veces nada más a Córdoba. Y nada más, creo que lo de Wado es un relato imposible de sostener que no cambiará nunca en la medida en que no cambien ellos. Córdoba es antikirchnerista”, sentenció el radical. Así, el Frente de Todos tendría en el radar a un Schiaretti que superficialmente no parece una amenaza, pero que por lo bajo si lo es para las aspiraciones oficialistas.

