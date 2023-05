- Registro único de los casos.

- Consultorios especializados en hospitales públicos.

- Capacitaciones para detección temprana y abordaje adecuado.

- Inclusión en las aulas adaptando las metodologías, evaluación y contenidos.

- Inclusión laboral con buenas prácticas en el trabajo.

Actualmente, la única provincia que aborda el tema de tartamudez con mayor responsabilidad y compromiso es la de Tucumán, localidad que cuenta con 23 centros de atención para darle accesibilidad a las personas con disfluencia y concientizar sobre esta patología.

Los proyectos de tartamudez en el Congreso

En el Congreso Nacional hay al menos dos proyectos que proponen que se aborde el tema de tartamudez. Por un lado existe una iniciativa de la diputada nacional Rossana Chahla, en el pidió crear un Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez.

Esta iniciativa oficialista tiene como objetivo promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia, disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno. Dicho texto ya fue presentado en dos oportunidades en el Parlamento, en 2022 inicialmente y luego en marzo de este año.

Por otro lado, también existe un proyecto de ley presentado por el diputado nacional y miembro de la Comisión de Discapacidad, Eduardo Valdés, que impulsa una iniciativa en la que solicita se cree el “Día de la toma de conciencia de la tartamudez”. "Institúyase el 22 de octubre de cada año como el “Día de la toma de conciencia de la tartamudez” con el objeto de tomar conciencia, reducir los estereotipos negativos y la discriminación y fomentar la integración social de las personas con tartamudez", dice el artículo 1 del proyecto presentado por Valdés.

"La tartamudez es muchas veces silenciada en el mismo entorno social de la persona que lo padece, e incluso, puede convertirse en objeto de estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. Sin embargo, en la mayoría de los casos se desconocen sus causas y sus consecuencias, lo que dificulta la comprensión y el respeto a las personas afectadas", argumenta el proyecto del diputado kirchnerista que entre otras cosas busca terminar con la discriminación a las personas con tartamudez.

A pesar de los proyectos que existen en el Congreso sobre el tema, las iniciativas han sido "cajoneadas" por los legisladores, por no ser considerados temas "de agenda" o "interés colectivo". Sin embargo, con el aumento de la popularidad del ministro del Interior y ahora, con su lanzamiento oficial como precandidato a Presidente -y con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner-, las posibilidades de que se traten los proyectos de tartamudez que reposan en el Parlamento también pueden aumentar.

La oposición acompañaría el debate y tratamiento

En ese contexto, en diálogo con Urgente24, la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR), que es integrante de la Comisión de Discapacidad en la Cámara baja, admitió que la oposición estaría dispuesta a acompañar el tratamiento de los proyectos que buscan abordar el tema y están en 'stand by' en el Congreso Nacional.

"Efectivamente el tema de la disfluencia está entre los temas que abordan las comisiones de Salud y de Discapacidad. Actualmente son varios los proyectos de ley que están en estas comisiones pero no han tenido tratamiento, aunque es necesario abordarlos y desterrar definitivamente las insostenibles e infundadas creencias qué la tartamudez puede llegar a ser sinónimo de idoneidad para ejercer funciones políticas", dijo Carrizo a este medio.

Y añadió: "Ese ha sido un estigma por muchos años, un injusto estigma que no sólo debemos desterrar sino combatir y concientizar".

Por otro lado, y sobre la candidatura de Eduardo Wado de Pedro, la diputada radical consideró que no es un tema que le competa, y aclaró que lo importante, a su juicio, es que además de gobernar, el Frente de Todos pueda resolver sus internas antes de definir un candidato único.

"La candidatura del ministro no es algo que me competa, las internas del kirchnerismo, que la resuelvan ellos. Pero cualquier otra cuestión sobre su persona que no haga a su idoneidad no es algo de lo que deberíamos ocuparnos, más en mi caso, que trabajo hace tiempo por la inclusión", aclaró Carrizó.

Y agregó: "A un candidato o funcionario se lo juzga por el cumplimiento de promesas de campaña, por sus ideas, por su gestión, por los resultados. No por cómo habla. Porque la tartamudez no es un condicionante".

Por último, Urgente24 consultó a fuentes del oficialismo respecto al abordaje y tratamiento del tema de tartamudez en el Congreso, y en esa línea los oficialistas aseguraron que se pondrán "en campaña" para que se debatan en comisión los proyectos sobre esta realidad "que afectan y padecen más de un millón de personas en todo el país" y que "lamentablemente" no son visibilizados.

Los proyectos completos a continuación:

5004-D-2021.pdf