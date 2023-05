Sobre Wado, Máximo y Massa en la previa al discurso de CFK

CFK y Duggan CFK levanta el perfil como Jefa del Movimiento.

Quemen los archivos

"Ni Máximo Kirchner ni yo vamos a ser los candidatos de La Cámpora en 2023”: la frase es del ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro, expresada a finales del año 2021.

El 20/12/2021 le dijo al canal TN: "La Cámpora va a tener un candidato a Presidente. Ni Máximo (Kirchner) ni yo vamos a ser los candidatos de La Cámpora en 2023. Nos quedan dos años para hacer lo que nos comprometimos".

En la politica, las palabras suelen llevárselas el viento con más velocidad que en otros rubros de la vida. En el caso de 'Wado' se trata de otro caso más. Pero vale la pena analizar algunos aspectos en la construcción de una precandidatura, la de De Pedro, que lleva, de mínima, el mismo tiempo que la frase en cuestión.

Ya en marzo de 2022, en este medio publicamos 2 notas consecutivas con información sobre la idea de CFK en relación a uno de los hijos de la "generación diezmada".

El 09/03/2022 afirmamos:

“Hay otras señales interesantes para no perderse en el camino. Un dato distintivo fue el rescate que hizo de la figura de Sergio Massa. A ello hay que completarlo con su larga estadía en Expo Agro esta semana. Es una rareza que un funcionario tan cercano a CFK se muestre tanto tiempo con los líderes del campo y, en especial, en dicho evento, propiedad de una participada por S. A. La Nación y AGEA / Grupo Clarín. En otros tiempos, la ausencia de funcionarios oficiales se explicaba por la influencia de Grupo Clarín en la organización de Expo Agro. ¿Acaso 'Wado' se aleja de CFK? No, al contrario. La vicepresidente necesita un rostro amigable y que pueda trasmitir cierta sensatez. Ella sabe que no hay futuro electoral para los propios sin gestos al votante de centro. Corolario: Massa y De Pedro asoman como 'los mostrables’. (...)".

El 16/022022, también se analizó lo siguiente:

“El 'dedo' ahora apunta a Eduardo De Pedro, ‘Wado’. El hoy ministro del Interior a quien Alberto Fernández ya no llama 'Wadito', desde que le presentó la renuncia luego de la debacle electoral en el 1er. turno de setiembre 2021, aunque permaneció en el gabinete, es quien antes del Año Nuevo le dijo a Clarín y La Nación que ni él ni Máximo (Kirchner) serían candidatos a Presidente en 2023. Correcto. CFK no piensa en él para la Casa Rosada sino para la Gobernación bonaerense, haya o no desdoblamiento, tal como se analiza y se adelantó a aquí desde fines de 2021. (...)".

kicillof-v.jpg Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta una ofensiva de La Cámpora. NA

Axel y 'Wado'

Está claro que 'Wado' de Pedro será candidato. Resta saberse a qué. Unos gestos apuntan a ir por la Presidencia. Pero hay otros gestos también.

No sería la primera vez que quien apunta al premio mayor, lo hace para ir por lo que realmente le importa.

Las imágenes con los intendentes de la 1ra. y 3ra. Sección Electoral bonaerense del lunes 22/05 son una muestra más de que, en definitiva, el kirchnerismo es, esencialmente, bonaerense.

Nadie, en las mesas del oficialismo, cree hoy seriamente que puedan ganar las elecciones nacionales. Por ese motivo la provincia de Buenos Aires es el refugio. Así se entiende la presión cada vez más fuerte para que Axel Kicillof sea el postulante nacional. El gobernador es vocero de CFK y nunca integró La Cámpora.

La reelección de Kicillof en PBA podría ser su pasaporte a la libertad de acción para decidir desprenderse políticamente de Máximo Kirchner y sus acólitos. Define CFK.

En cuanto a Máximo, el presidente del PJ provincial podría también olvidar las palabras de 'Wado' de diciembre 2021 y anotarse como precandidato.

El fin de semana viajará a China junto a Sergio Massa para buscar, entre otras herramientas electorales, más Yuanes a ser utilizados en el comercio exterior entre ambos países y así reducir la salida de dólares. Increíble lo que ha conseguido Massa: que Máximo se suba a un avión para conocer otra realidad.

Conocedores de las intimidades del poder aseguran que la relación entre Máximo Kirchner y Massa es de otro calibre a la que el hijo de CFK mantiene con Martín Insaurralde. “Con Martín 'porotean', con Sergio es otra cosa más sólida y permanente”, sostiene un Barón del Conurbano que sabe muy bien de lo que habla. Y se reserva más detalles.

massa y las motos.jpeg El ministro de Economía, Sergio Massa, participa desde el predio de La Rural de la 2da Edición del evento que reúne toda la Industria de la Motocicleta.

Sergio Massa

¿Máximo precandidato? Ya existe un decálogo de argumentos para sustentar esa posibilidad y circula entre los dirigentes del Frente de Todos.

Aquí un párrafo largo que escuchó el cronista: “En la última reunión del PJ le habló a los argentinos y no puntualmente a los bonaerenses ni justicialistas; habló de economías regionales; le pegó a Javier Milei, Bullrich y Larreta; Si es candidato se saca el estigma de que juegan a perder; pone el cuerpo por su madre como muchos le reclamaron siempre; Lula perdió su primera elección en 1989 casi con su misma edad; por derecha no se puede acumular más nada, hay que pararse a la izquierda de Cristina Kirchner; (Oscar) Parrilli aclaró que se avalan las PASO y el límite lo ponen entre los aprobaron en el Congreso del acuerdo con el FMI y los que no”.

En el fragmento aparecen los temas de la agenda que hoy definen las conversaciones, en medio de muchas confusiones y 1 certeza: este escenario es, en principio, consecuencia del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, de lo contrario nadie se opondría a su reelección a esta altura.

Tampoco se corre de la escena Sergio Massa. Al contrario. Desde el Frente Renovador aceleró el pedido de definiciones y un rumbo claro en la estrategia política. Él pidió una convocatoria para discutir el tema. Se lo dijo en público y en privado a Alberto Fernández. Mientras tanto, deslizó el nombre de Gustavo Sáenz, el reelecto gobernador de Salta para competir en una PASO presidencial.

La inflación no baja, pero en el Palacio de Hacienda destacan los último datos de la actividad económica. En marzo fue del 1,3% con respecto al mismo mes de 2022 y un 7,1% con respecto al mismo mes de 2019 apalancada por la industria. No es mucho peero demuestra que es mentira la recesión que los opositores anticiparon.

En Juntos por el Cambio, el panorama tampoco arroja demasiada claridad, aunque se haya definido la precandidatura a gobernador de Néstor Grindetti en la lista de Patricia Bullrich.

Esa movida escondería otra más profunda que consiste en buscar la unidad en todos los cargos para no desangrarse en una interna. Un único precandidato a Presidente y un único precandidato a gobernador.

En los distritos donde no gobiernan se habilitarían internas. Es, básicamente, la idea que le adjudican a Mauricio Macri en su encono con Horacio Rodriguez Larreta. En el PRO dicen que en las próximas horas habrá más pases de intendentes a las filas de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Las miradas apuntan a Pergamino y Junín. Pero hay quienes creen que un jefe comunal de un distrito bonaerense de capital importancia está a punto de hacer lo propio.

En tanto, aumenta la presión de Rodríguez Larreta para concretar el binomio con la UCR, a anunciarse durante junio.

Otra realidad la resume un consultor cuyas encuestas circulan en los despachos del poder pero muy poco en los medios. Ante la pregunta sobre la interna presidencial de Juntos por el Cambio es contundente. “Patricia le gana a Horacio, no creo que eso se pueda modificar”. Prefiere reservar su nombre. No quiere entrar en el quirófano de la política. Y ser parte de una de las tantas operaciones.

