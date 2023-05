Live Blog Post

La actitud de Alves lo delató

Al salir del club nocturno, la víctima fue trasladada al hospital, donde se comprobó que hubo penetración. El diario Ari afirmó que, después de que el jugador saliera del baño, tuvo un notable cambio de postura en lo que respecta a su actitud ya que “antes estaba distendido, sociable y conversador. Después no volvió a hablar más ni con la víctima ni con su prima”.

Por otro lado, la joven, en su momento, declaró angustiada que en esa noche “accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y cerró el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”