Efecto Levinas: El Indio Solari bancó a Wado (que respondió)

Cabe recordar que un día después de sus polémicas declaraciones, Gabriel Levinas intentó explicar lo que había dicho pero pareció oscurecer más que aclarar: "Lo voy a poner con un ejemplo distinto, yo vivo en Once, acá hay paisanos míos que andan con gorro negro, patillas, con barba, con toga, judíos religiosos, uno de ellos quiere ser presidente, me parece que no lo van a votar porque no está la Argentina para que vote a una persona así, no digo que no sirva”.

"Lo que quise decir con Wado de Pedro es que para la competencia es probable que tenga más dificultades que si no tuviese el problema que tiene con el habla", aclaró.

Luego, el propio Wado de Pedro usó Twitter hoy para responderle a Levinas: "Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio". Y utilizó los hashtags "#disfluencia #bullying #ArgentinaContraElBullying #YoDoyElPrimerPaso", junto con un video.

