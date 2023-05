Javier Milei anunció su Consejo de Asesores Económicos

"Durante todas estas décadas compartimos la idea de que el país precisaba una nueva alternativa a los dos partidos populistas que se alternaban en el poder. Una alternativa de derecha liberal, orientada al libre mercado y a la economía abierta. Hasta este año no tuvimos éxito en el campo político, si bien hemos colaborado en la educación de centenares de profesionales altamente capacitados en economía", ahondó el economista.

Finalmente, contó cómo fue su acercamiento al precandidato presidencial libertario: "Entonces apareció Javier Milei con La Libertad Avanza, que postula los mismos principios que nosotros hemos perseguido en todas estas décadas. Y está teniendo un enorme apoyo en grandes segmentos de la población. Por razones que son más que obvias hemos decidido apoyarlo con todas nuestras fuerzas y larga experiencia. Por lo que hemos aceptado su propuesta para integrar su Consejo de Asesores Económicos".

¿Quién es Carlos Rodríguez?

De acuerdo a su curriculum, Carlos Alfredo Rodríguez obtuvo su doctorado en economía -Ph.D. in Economics- en la University of Chicago. Es Profesor Emérito.

Se graduó como Licenciado en Economía de la UBA en 1969 y obtuvo en 1973 su doctorado en economía en la Universidad de Chicago. En 1973 inició su carrera docente en la Universidad de Columbia en Nueva York donde se desempeñó hasta 1978, año en que retornó a la Argentina y se incorporó al CEMA.

Fue profesor visitante en las universidades de Chicago y Princeton y consultor en el FMI y el Banco Mundial. Como consultor del Banco Mundial participó en misiones en casi todos los países latinoamericanos y en Polonia, Checoslovaquia, la ex-URSS y Rumania.

En 1987 fue designado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Otras actividades académicas incluyen: Miembro del Cuerpo Editorial del World Bank Economic Review, 1988-90; Guggenheim Fellow, 1983- 84; Associate Editor, The Journal of International Economics, 1976-80, Editor Fundador del Journal of Applied Economics desde 1998 hasta 2008.Se especializó en los campos de la macroeconomía y el comercio internacional, habiendo realizado más de 60 publicaciones sobre sus investigaciones, la mayoría en revistas especializadas del exterior, incluyendo la American Economic Review, Econométrica y el Journal of Political Economy.

También fue el Rector de la Universidad del CEMA desde su fundación en 1994 hasta 2018. Entre julio de 1996 y 1998 se desempeñó como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y Secretario de Política Económica. De 1998 a 2014 fue Director del Centro de Economía Aplicada. Fue Editor de la Revista UCEMA.

---------------

