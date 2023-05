No es lo que quiere Máximo Kirchner, quien lo propone al tope de la lista nacional en las próximas elecciones. No están claros los motivos. Algunos dicen que el hijo de la Vice entiende que el gobernador es quien mejor retiene los votos de ella ahora que no será candidata. Otros creen, en cambio, que el líder de La Cámpora tiene un interés particular respecto a quién debe ser el próximo gobernador. Kirchner es el presidente del PJ bonaerense.