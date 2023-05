AFIP detrás de los que compran dólares: La última notificación

Diego Fraga, abogado tributarista, aseguró que pareciera que están usando la AFIP para desalentar la compra de dólar MEP o CCL. “Como suele ocurrir en los gobiernos kirchneristas, donde el atraso cambiario genera brecha entre el dólar oficial y los financieros, se pretende reprimir el acceso a la divisa con la utilización de todas las dependencias del Estado: DGI, Aduana, CNV, etc. Todo para suplir la falta de recursos del Banco Central. La AFIP tiene un largo historial de medidas en este sentido. Desde la creación de percepciones a la adquisición de moneda extranjera, bienes o servicios del exterior, hasta amenazas de inspección y/o de sanciones anómalas para sujetos que operan en el mercado cambiario y/o bursátil.”

Golpe de la CNV

Tal como informó Urgente24 en: Nuevo golpe de la CNV a los dólares financieros, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha impuesto una nueva restricción -o cepo- hacia los dólares financieros. Mediante la RG 962, la entidad modifica sustancialmente la operatoria en dólares del mercado local. Al respecto, el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, explica que: "A partir de mañana cualquier cliente que genere dólar MEP o Cable (CCL) por ALs y GDs (bonos soberanos) por pantalla, no va a poder usar esos dólares y ningún otro por los 15 días posteriores."

¡Esto implica que si compras dólares MEP o CCL usando AL30 y GD30 posteriormente no vas a poder comprar nada en dólares ni vender esos dólares por 15 días! ¡Esto implica que si compras dólares MEP o CCL usando AL30 y GD30 posteriormente no vas a poder comprar nada en dólares ni vender esos dólares por 15 días!

El CEO también agregó que están ajustando su plataforma, Cocos Capital, para que mañana se pueda operar con normalidad incorporando estas nuevas restricciones.

El analista financiero, Salvador Vitelli, resume que:

Si compras MEP/CCL vía AL30/GD30 por PPT, por 15 días no podés vender esos dólares vía otro activo. Si compras MEP/CCL vía AL30/GD30 por PPT, por 15 días no podés vender esos dólares vía otro activo.

"Además, no se puede vender otro activo en D -por 15 días- contra pesos -sería vender MEP, por el arbitraje-. En definitiva, si uno solo compra MEP vía globales/soberanos, no cambia demasiado. Puede seguir comprando sin límite y sin esperar 15 días -solo parking de antes-. Pero si los querés vender, tenés que venderlos vía AL30/GD30 -no podrías arbitrar si hay diferencia de TC con otro activo-."

La cuestión es evitar el arbitraje entre diferenciales de MEP entre bonos soberanos y Ledes, por dar un ejemplo. La cuestión es evitar el arbitraje entre diferenciales de MEP entre bonos soberanos y Ledes, por dar un ejemplo.

