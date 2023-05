Mercado Pago generó rechazo: Pide comprobante de ingresos

Bancos, casas de cambio, cooperativas de crédito y fondos comunes de inversión.

Compañías de seguro y reseguro.

Empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito

Los agentes de bolsa y los mercados de valores.

Las casas de cambio y los operadores de transferencias de fondos.

Los contadores públicos, escribanos y auditores externos.

Todos estos sujetos están obligados a informar a la UIF determinados movimientos para prevenir el lavado de activos, como así también la entidad puede pedir recibir información de distintas fuentes de otros organismos gubernamentales.

Claro que en el contexto económico argentino, los pequeños emprendedores que deciden implementar Mercado Pago a sus cobros, ven el lavado de dinero como un hecho bastante lejano, dado a que se mantienen dentro de márgenes legales y facturan sus ingresos de manera lícita. Pero para la app eso no puede quedar tan claro ya que a diferencia de los bancos, ellos no tienen esa información directa ni importa la cantidad de movimientos realizados en nuestra cuenta, por lo que deja de importar el volumen, sino la calidad con la que Mercado Pago pueda servir como agente de información.

https://twitter.com/juancruzsanz/status/1582747611814973440 Ahora Mercado Pago pide "comprobante de ingresos". Tanto me odias AFIP? — Juan Cruz Sanz (@juancruzsanz) October 19, 2022

Si me piden justificar ingresos, ¿qué puedo hacer?

Muchos han manifestado su descontento y a raíz de esto han surgido muchas dudas:

-¿Qué ocurre si mi actividad principal es mediante mercado pago?

-No tengo trabajo en blanco ni soy monotributista, ¿cómo justifico mis ingresos?

-Utilizo mercado pago para pagar impuestos pero no tengo cómo comprobar ingresos.

https://twitter.com/flor_marisol05/status/1323411119667630081 Mercado pago me pide comprobante de domicilio y comprobante de ingresos . DECIME DE DONDE SACO UN COMPROBANTE DE INGRESOS si mis ingresos son de mercado pago — Flora (@flor_marisol05) November 2, 2020

Y así un largo etc. Para empezar con algo, no hay que preocuparse ni desesperarse ya que se trata de un papeleo normal y es muy simple de cumplir. Si bien en el anuncio Mercado Pago menciona que si la documentación no se presenta en 30 días hábiles la cuenta puede ser bloqueada, hay una solución a esto.

Si sos monotributista , debes enviar tu facturación o una certificación de ingresos que avale los movimientos en tu cuenta. Esto puede conseguirse en la página de AFIP en el servicio “Nuestra Parte” y allí descargar esta información.

, debes enviar tu facturación o una certificación de ingresos que avale los movimientos en tu cuenta. Esto puede conseguirse en la página de en el servicio “Nuestra Parte” y allí descargar esta información. Si sos responsable inscripto , enviá la última Declaración Jurada de Ganancias o Bienes Personales, o las 3 últimas DDJJ de IVA o Ingresos Brutos con débito fiscal y base imponible detallada (descargá esta información desde el servicio de AFIP “Sistema de Cuentas Tributarias” o “SIFERE WEB” según corresponda).

, enviá la última Declaración Jurada de Ganancias o Bienes Personales, o las 3 últimas DDJJ de IVA o Ingresos Brutos con débito fiscal y base imponible detallada (descargá esta información desde el servicio de AFIP “Sistema de Cuentas Tributarias” o según corresponda). Para las declaraciones juradas de ingresos brutos , dependerá de si sos contribuyente de local o de convenio multilateral, suponiendo que utilizas la plataforma de Mercado Pago para vender a todo el país y se entiende que estás inscripto dentro del convenio multilateral. Entonces tus declaraciones juradas mensuales las realizas mediante SIFERE WEB.

, dependerá de si sos contribuyente de local o de convenio multilateral, suponiendo que utilizas la plataforma de Mercado Pago para vender a todo el país y se entiende que estás inscripto dentro del convenio multilateral. Entonces tus declaraciones juradas mensuales las realizas mediante SIFERE WEB. Si trabajas en relación de dependencia y utilizas la plataforma frecuentemente para recibir y enviar dinero a familiares, amigos y hasta comerciantes (una práctica más común de lo que se puede imaginar), podes subir tu último recibo de sueldo. Exactamente lo mismo si se trata de un jubilado.

Para subir esta información a la plataforma, simplemente seguimos los siguientes pasos:

Hacemos clic en “completar”, seguido de “continuar” y adjuntamos los comprobantes de ingresos. Luego apretamos el cartel de “continuar” nuevamente y listo, el trámite fue realizado con éxito.

Mercado pago pide justificar ingresos.jpg

Dentro de las 48 hs hábiles mercado pago te notificará si la información brindada es correcta.

¿Qué pasa si no estoy inscripto en AFIP?

No hay forma que puedas presentar esta información y ni hablar de una certificación de ingresos cuando no se tienen comprobantes de respaldo para justificar ciertos movimientos. Entonces, en estos casos que abarca a la mayoría de los usuarios, es recomendable primero regularizar la situación particular frente a AFIP, inscribirse al monotributo en la categoría A o a la que corresponda y luego realizar el trámite en la app.

Si en 30 días no se sube la documentación en Mercado Pago, la plataforma se verá obligada a bloquearte la cuenta hasta blanquear ante AFIP.

