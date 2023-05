Glucosa: La fruta que se come entera para bajar los niveles

"Algunas frutas son buenas para las personas con diabetes, mientras que otras no lo son. Sin embargo, cada fruta tiene sus propios beneficios y debe consumirse de forma regular, semanal o estacional", indicó a Hindustan Times, el Dr. V. Mohan, presidente y director de diabetología del Centro de Especialidades en Diabetes del Dr. Mohan.

¿Cómo bajar la glucosa?

Entonces, ¿Qué fruta es buena para los diabéticos? Entre las mejores frutas para las personas con diabetes y para controlar el azúcar en sangre, el Dr. Mohan nombra las naranjas (además de la manzana, la guayaba, la papaya y los melones)

De acuerdo con el experto, estas frutas son naturalmente bajas en grasas, calorías y sodio. Además, la mayoría de ellas están cargadas de nutrientes de los que con frecuencia no obtenemos suficiente, como el folato, la vitamina C, el potasio y la fibra dietética.

La vitamina C, por ejemplo, se ha asociado con niveles de azúcar en sangre más bajos. Y la naranja es una de las frutas que más vitamina C puede aportar. Se calcula que por cada 100 gramos de naranja hay aproximadamente 53 miligramos de vitamina C.

Un estudio publicado en la revista "Diabetes, Obesity and Metabolism" reveló que la vitamina C ayuda a disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2.

Otro aspecto que destacó el Dr. Mohan es el contenido de fibra. La naranja es rica en fibra soluble, el tipo de fibra que ayuda a controlar y regular los niveles de azúcar en la sangre.

Según el sitio Diabetes.co.uk, "la fibra soluble puede ayudar a mejorar la digestión y ralentiza la tasa de aumento del azúcar en la sangre".

¿Cómo comer naranja para la diabetes?

Puede que la naranja se consuma mayormente como jugo, pero los expertos recomiendan comerla entera. De esta manera, dicen, se podrá aprovechar todos los nutrientes y la fibra. Además, si comemos la fruta entera, tendremos una sensación de saciedad mayor.

"Es mejor consumir fruta entera que jugo de fruta. La fruta entera tiene la ventaja de tener fibra soluble", reseña Diabetes.co.uk.

Y agrega: "La fruta entera representa una forma menos concentrada de azúcar".

Aunque aclara que, las personas con diabetes deben acercarse a la fruta entera con cierta precaución, ya que muchas frutas enteras tienen muchos carbohidratos.

"La conclusión es que la fruta entera es mejor que el jugo de fruta, pero debe consumirse con moderación. Las porciones pequeñas de fruta son mejores", indican.

