Bullrich piquetera, Pichetto senador y evitar el balotaje

" Me hicieron un piquete como cuando voy al conurbano y me piden la libertad de Milagro Sala. Llegué al comité y habían dos mujeres con cartelitos diciéndome cualquier cosa. Decían 'no a Schiaretti', pero a mí me decían un montón de cosas irrepetibles (...) Levanté la reunión porque en estas condiciones es una falta de respeto para el radicalismo, que me manden un piquete a mi casa. Espero que (Patricia) que repudie públicamente lo que me decían esas personas (...) Le digo a Patricia que baje un cambio (...) Esta situación del PRO le ha hecho bajar 10 puntos por lo menos a la marca Juntos por el Cambio en las encuestas", arremetió Morales al aire de LN+.