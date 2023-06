"Por lo pronto hemos logrado que hoy no se resolviera esa situación", dijo Juez, aunque desde el inicio se sabía que no iba a ver una resolución sobre la eventual incorporación al armado nacional del gobernador cordobés.

Más tarde, en una conferencia de prensa, el presidente de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, sostuvo: "No hemos resuelto nada de lo que vinimos a resolver".

Se refirió a la posición del PRO respecto al ingreso al espacio de José Luis Espert. "No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de Espert", dijo.

Al asumir la voz de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano, Morales dijo: "No estamos de acuerdo que el PRO esté dilatando tanto esa definición". "Esto lo digo yo, no puede ser que tenga que ver (la demora) en ver si es funcional a la candidatura de Patricia Bullrich o no. Es una falta de respeto para el resto de las fuerzas políticas", dijo.

Respecto del caso Schiaretti dijo que se escuchó el planteó de Juez y que ante él se comprometieron a "repensar y a rediscutir mucho más a fondo la situación".

Morales reconoció que Juez "tiene razón en estar enojado". De todas formas, Morales confirmó que en la reunión de este lunes "no se resolvía la incorporación de Schiaretti".

Además del expediente Schiaretti, la Mesa Nacional de JxC estudia las incorporaciones de José Luis Espert y del GEN de Margarita Stolbizer.

Además de Juez, el que rechaza una alianza con Schiaretti es el macrismo, representado en la reunión por Angelini.

En la previa al encuentro, el precandidato a vicegobernador de Santa Fe dijo: "¿Cómo le explicás a la gente que Schiaretti es malo en Córdoba y que le queremos ganar después de tantos años, y a nivel nacional no es tan malo? Y a los porteños que Schiaretti les sacó plata, pero después a nivel nacional no es tan malo y así innumerables contradicciones".

Quienes impulsan la incorporación de Schiaretti son Horacio Rodríguez Larreta, quien reiteró el pedido de apertura este lunes junto a Miguel Pichetto, y el presidente de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales.

