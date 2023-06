Live Blog Post

“Ya estamos cada vez más cerca de la justicia”

Tamara Doldán habló públicamente por primera vez a mediados de junio de 2022, donde le contó a Infobae, en el estudio de su abogado querellante Roberto Castillo, que “lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, qué sean un poco más empáticos”.

A última hora del día de ayer, finalmente el juez Javier Mafucci Moore elevó finalmente el expediente por violación que tiene a Tamara como víctima a juicio oral. “Estoy emocionada por el juicio porque ya estamos cada vez más cerca de la justicia. Confío plenamente en ella, en mi abogado Roberto Castillo y en las pruebas que presentamos”, aseguró la víctima al portal Infobae.

sebastián-villa-nuevo-juicio (2).jpg

Tamara luego habló sobre la condena del jugador y aseguró que “es un mensaje a las mujeres, para ya no callarnos. Ni por miedo, ni por vergüenza. Porque lo primero que nos dicen ese tipo de manipuladores es que nadie nos va a dar bola. Que al denunciarlos, que por quienes son, vamos a estar solas. Y hoy nos demuestran que no es así. Es una enseñanza también para las personas con apellido, de que nadie es impune ante la ley”.