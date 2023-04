Live Blog Post

Cómo empezó todo

La joven de 26 años, viajaba constantemente entre Colombia, su país natal, y Buenos Aires, para ver a su hija de 6 años, hasta que se decretó confinamiento debido a la pandemia. La denuncia empezó en redes sociales luego de que Cortés compartiera una serie de fotografías con lesiones en el rostro producto, según relató, de las agresiones de Villa.

sebastián-villa-juicio (1).jpg

Según el testimonio de Riep, cuando ocurrió dicho episodio, Villa empezó a gestionar un lugar para que algunos de los dos se fuera de la casa que compartían y aseguró que Daniela lo llamó a él pidiéndole que le dijera al futbolista de pagarle un vuelo privado a Colombia.

“Ella se quería ir en un avión privado, me pedía el dinero para irse en un avión privado de regreso a Colombia (NdR: en medio del confinamiento estaban suspendidos los vuelos internacionales). Sebastián no aguantaba más el encierro, se quería ir de la casa. Ella me planteó que se quería ir, yo le ofrecí un lugar cercano donde se pudieran separar, alquilarle un departamento. Pero no había caso, ella quería irse a Colombia"

El representante agregó que, cuando fue la pelea, Sebastián le estaba haciendo una videollamada en ese momento y vió como él guardaba sus cosas en una maleta pero ella se las sacaba. “Había muchísimos insultos, no agrediéndose físicamente pero sí verbalmente, fue dura la conversación. Ella le decía 'no te vas a ir de acá ,negro malparido', 'negro gonorrea, yo no me voy a quedar sola'”.