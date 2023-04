“Nos gustaría que quienes nos representan en el Congreso escuchen nuestro pedido y el de miles de familias argentinas que comparten su vida junto a sus mascotas y sienten un profundo dolor cuando se van”, indicó Marini.

“Lo que casi ninguna persona sabe es que todos los alimentos presentes en las góndolas del país no contienen carne de verdad, solo proteína animal generada con desechos de la industria alimenticia. Por eso es importante concientizar sobre este tema y leer las etiquetas para no adquirir productos premium que en realidad no tienen carne fresca”, agregó.

enfermedad-de-perros-verano.jpg La Ehrlichiosis, la enfermedad letal que afecta a las mascotas durante el verano.

Cuáles son las licencias especiales vigentes

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales pagas:

Nacimiento de hijo o hija: 2 días corridos.

de hijo o hija: 2 días corridos. Matrimonio : 10 días corridos.

: 10 días corridos. Fallecimiento de esposo, esposa, concubino, concubina, hijos, hijas o padres: 3 días corridos.

de esposo, esposa, concubino, concubina, hijos, hijas o padres: 3 días corridos. Por fallecimiento de hermano : 1 día.

: 1 día. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria: 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

