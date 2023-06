En JxC, Larreta enuncia proyecto de "unidad nacional"

Para Larreta, la gobernabilidad no se construye desde el rupturismo sino desde la búsqueda de acuerdos, y la idea de un nuevo frente nacional -Juan Schiaretti lo llama 'frente de frentes'- resulta clave para la búsqueda de esa 'unidad nacional' que lleve a la gobernabilidad. Obvio que no se trata de sumar gente porque sí sino de elaborar un plan de denominadores comunes, un reclamo que alguna vez, recuerda Urgente24, hasta lo planteó Cristina Fernández de Kirchner, cuando se quejó que con la oposición no se podía elaborar un listado de políticas de Estado (esto fue antes de los comicios de 2021 y que explotara su guerra personal con Alberto Fernández).