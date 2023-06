" La que fundó Juntos por el Cambio está acá. Yo no hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido. Todo va a terminar bien. Ahora, quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo. Así que, yo estoy por la unidad y la amplitud", la destrozó.

Patricia Bullrich contra Larreta: Quiebre del vínculo y ¿le daría un ministerio?

Rodríguez Larreta y la nueva mayoría en construcción en JxC

image.png

Luego, pidió al PRO que arregle sus debates internos en una mesa de diálogo para terminar con el desastre ocasionado en toda la coalición opositora, acusando al expresidente Mauricio Macri de buscar la derrota: "Ahora, yo no me voy a ir a meter a la mesa de Juntos por el Cambio porque no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como Federico Angelini, que destruyó al PRO y es íntimo amigo de Bonfatti.

Sé que viene un año negro para la Argentina, necesitamos una alianza mayor y tiene que haber un panrepublicanismo. Yo soy antiperonista y hay gente muy valiosa que se puede incorporar, que además era el criterio de Macri.

Yo lo conozco mucho y lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuve fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y hoy el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. Los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. Tiene que haber una reunión del PRO, que es el partido que llevó a Juntos por el Cambio a este desastre".

image.png

Horacio Rodríguez Larreta, también contra Patricia Bullrich

"Tenemos que construir una nueva mayoría bien amplia para impulsar un cambio. Siempre hemos tenido actitud de ampliar, así como hemos sumado a Ricardo López Murphy y Mauricio Macri sumó a Miguel Pichetto en su momento", respondió Larreta desde el canal del Grupo Clarín.

"Estamos en una situación cada vez más crítica y le tenemos que ganar al kirchnerismo. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar de una vez y para siempre con esto del kirchnerismo que ha sido un fracaso", disparó.

Miguel Pichetto, sin vueltas: "Hay que ganar"

"Hay que mirar para adelante. El pasado pasó y hay que construir de cara al futuro. Hay que mantener el perfil", resumió el exsenador rionegrino, Miguel Pichetto, quien volvió a celebrar el ingreso del liberal José Luis Espert.

"La política tiene tiempos y oportunidades, que aparecen a veces en el momento que no era el buscado. Entonces, las tomás o la dejás pasar y a lo mejor perdés la oportunidad de una mayor gran construcción mayoritaria que te sirva para ganar las elecciones. Hay que ganar. Primero, hay que ganar", salió al cruce.

image.png

Patricia Bullrich, muy debilitada: Qué dijo

La expresidente del PRO, Patricia Bullrich, estuvo con Luis Majul y demostró una gran debilidad en la interna, quedando cada vez más aislada de las decisiones estructurales de la coalición: "¿Quién es Larreta o Morales para salir a decir públicamente quién entra y quién no a Juntos por el Cambio, haciendo pública una situación que no se ha resuelto en los ámbitos dentro de Juntos por el Cambio?".

"El cambio hoy está en una situación de riesgo. Hoy, la Argentina necesita un cambio preciso, de fondo, y si terminamos siendo una especia de aguaviva, vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende las leyes sindicales como están, viene otro y defiende el modelo político tal cual está y viene otro que te votó impuestos, ¿todo para sumar qué? La suma de partes distintas da menos que un todo", reprochó.

image.png

Luego, acusó al porteño y al gobernador jujeño, Gerardo Morales, por su amistad con el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa:

Larreta y Morales son amigos de Massa y plantean lo mismo que está haciendo ahora Massa: un cambiecito, 5.000 yuanes por acá, sigo con la inflación, no cambio nada, subo impuestos... La Argentina necesita un cambio en serio. Basta de generarnos una mentira. Yo voy a representar la verdad y la autenticidad de un cambio y voy a la interna con las reglas que sean, con el dinero que sea y voy con todo

En tanto, acusó de entregar la elección a gobernador a Schiaretti: "En medio de un proceso electoral, hoy ganamos comunas que hacía 30 años gobernaba el peronismo. ¿A qué le estás ganando en Córdoba? Al modelo que representa Schiaretti en Córdoba. Entonces, si vos le estás ganando a lugares donde hace 35 años que no ganabas, lo que está viendo la gente es que el cambio es Juntos por el Cambio representados por nuestros candidatos a intendentes. En el medio de esta confusión, fueron a elección e igual ganaron.

Mauricio Macri a Córdoba, al rescate de Luis Juez

¿Qué estamos diciendo? Que si el día 24 de junio se cierra un acuerdo con el peronismo de Córdoba, el día 25 nosotros perdemos Cordóba porque ese día Luis Juez y Marcos Carasso se juegan la elección. ¿Te parece que una fuerza que tiene un contorno de cambio puede entregar a la provincia más importante del país, después de Buenos Aires, que podemos ganar después más de 25 años? Los diputados cordobeses votaron impuestos. Entonces, ¿sobre qué bases se está jugando el cambio?

El cambio tibio, el cambio a medias, el cambio ameba es un cambio que nos lleva a la derrota. Entonces, conmigo no cuenten. No voy a dejar pasar la deformación de Juntos por el Cambio".

