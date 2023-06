Luego, la precandidata cruzó las declaraciones del mandatario porteño cuando dijo que no criticaba a los dirigentes de otros espacios: “Fue bravo que Larreta vaya a San Miguel a decir ‘qué barbaridad la inseguridad acá, que sucia está San Miguel’ cuando el delito bajó el 50%. No puede ir y decir ‘yo no me peleo con nadie, no hablo mal de nadie’ si después va otros lados y no lo hace. No vale todo ”.

Cabe recordar que tras esa visita a San Miguel, Joaqupín de la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que responde a Bullrich, le pidió a Larreta durante un acto que bajara su candidatura. Lo hizo en defensa de la gestión del intendente Jaime Mendez –de su mismo espacio político- al argumentar que “violó todos los códigos y acuerdos que hay en una interna”.

Milei está solo

Consultada sobre una alianza con Javier Milei, Bullrich reiteró su pertenencia a Juntos por el Cambio: “Ahora, yo soy de Juntos por el Cambio. Somos una fuerza con potencia, historia y territorialidad. Yo puedo gobernar con respaldo pero yo creo que Milei es una persona que está sola. Y la Argentina sola no se la gobierna ”.

“Puede haber ideas coincidentes, muchas que no. Yo creo que lo que existe simplemente es un discurso disruptivo que entró en la Argentina por parte de Milei y un discurso disruptivo que entró en la Argentina por parte mío en JxC”, abundó.

Si soy electa presidenta, uno piensa que tiene que pasar leyes rápido en el Congreso. En ese caso, si Milei tiene un bloque de 10 o 12 diputados, podríamos hacer un acuerdo político importante. Si no, tendría que ponerme a negociar con las provincias. Prefiero el ‘voto idea’ que el ‘voto canje’”, concluyó.

