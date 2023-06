Santa Fe: Explotó la UCR por Carolina Losada

"No es así. El que tenga pruebas, que haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a tapar a nadie", contestó la precandidata a gobernadora.

Fuertes declaraciones de Felipe Michlig: ¿Tiene razón Elisa Carrió?

Luego de que Losada salga a hablar, el presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig, no pudo contener sus impulsos y salió al cruce con argumentos que no la dejan bien parada: "Carolina Losada es funcional a los narcos y al kirchnerismo".

Para Michlig, que la senadora nacional involucre al senador porteño "demuestra que sigue teniendo su cabeza en Buenos Aires y nos habla desde ahí”. “A mí, como presidente del partido y como ciudadano santafesino, me gustaría que viva en Santa Fe, que recorra Santa Fe, que trabaje por los santafesinos, que dé respuestas a los santafesinos, que pague impuestos en Santa Fe y que tenga domicilio en Santa Fe para votar en Santa Fe”. “Eso es no ser ético y no tener moral, representar una provincia pero no vivir en esa provincia”, apuntó con claridad y demostró que los dichos de Elisa Carrió están en lo cierto.

“En este año y medio ha estado más en Buenos Aires y ocupándose de cuestiones en Buenos Aires que de los problemas de los santafesinos”, expresó muy molesto con un pensamiento que muchos ciudadanos tienen en la cabeza, generando un malestar e incluso pareciendo una tomada de pelo, pero que pocos se atreven a hacerle frente.

Según el presidente de la UCR santafesina, Losada también “falta a la ética y a la moral” porque “hizo un compromiso con los santafesinos de ser senadora por seis años y hoy lo está incumpliendo al presentarse como candidata a gobernadora”. “¿Cuál es la propuesta de Losada? Quisiera que me diga cuáles son sus propuestas educativas, en salud, en seguridad, ¿por qué hablaba tan bien de Pullaro hasta hace unos meses y decía que en los temas de seguridad tomaba todo lo que le decía? Ahora está todo mal porque estamos en campaña, eso también es faltar a la ética y la moral”, sumó.

image.png Felipe Michlig, presidente de la UCR santafesina

Hubo respuesta

Las horas pasaron, se hicieron análisis de los dichos de Losada, y Pullaro decidió dar una única respuesta convocando a una conferencia de prensa. “Esto le da aire al peronismo y no me voy a enganchar. Por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro. No fui yo, no hice ni voy a provocar ninguna agresión. No fui yo, pero indudablemente ponemos en riesgo el triunfo. Por eso llamo a la reflexión”.

A su vez, sus voceros sostuvieron que lo que intenta lograr Losada es atacar la figura del ex ministro de Seguridad porque, según los datos que están circulando, pierde la interna.

“Creo que no le importa romper, porque cuando se fue armando el frente de frente, con el esfuerzo que pusieron todos para hacerlo y echarlo a andar, ella estaba en su casa del Nordelta”, chicaneó un ladero pullarista poniéndole fin a una situación que da que hablar.

