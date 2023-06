Tiembla LN+: Maxi Pullaro le gana a Carolina Losada

El 62,3% de los entrevistados afirma que elegiría a un candidato opositor al gobierno de Omar Perotti. En marzo era 63,3%. Podría hablarse de estabilidad y de tendencia.

La mayor preferencia por la oposición es en el Sur provincial (63,7%) pero con foco en Rosario (61,1%).

De todos modos hay que destacar que hay 7,1% afirmando que votará en blanco. Y 18,4% agrupado en el No Sabe / No contesta. Es decir que 25% del electorado santafecino o dice no haber dfinido aún su sufragio o es vergonzante con su preferencia, tal como ocurrió en el sur de la Provincia de Córdoba (la 'pampa gringa').

santa-fe3.jpg Cuidado: El peronismo no llega al 30%.

La interna

Ante la pregunta '¿A cuál de los siguientes candidatos pertenecientes Unidos para Cambiar Santa Fe votaría como gobernador?', Maximiliano Pullaro aparece con 39,4%; Carolina Losada con 29,8%; y Mónica Fein con 20,9%. Fornoni acota: "Pullaro ocupa el 1er. lugar superando a Losada en 9 puntos".

En la otra PASO, la de Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski arrasa, con 70,1%; mientras que Eduardo Toniolli suma 10,8%; y Leandro Busatto, 9,3%.

Es interesante la percepción que tienen los encuestados acerca de los atributos de los dirigentes con más preferencia de votos.

El atributo menos reconocido (o desconocido) para Pullaro, Losada y Lewandowski es 'Capaz de combatir el narcotráfico'.

Este rechazo / opinión de los electores es muy negativo para el futuro santafecino, y es evidente que marcan una frustración colectiva que sorprende no haya aprovechado otro precandidato.

También muestra o la apatía o el derrotismo o la resignación o la coincidencia de la sociedad santafecina con el grave problema del narcotráfico instalado en el territorio y que, en un futuro no lejano, puede comprometer su institucionalidad.

santa-fe1.jpg Ojo con el narcotráfico.

La síntesis de M&F:

Imagen Dirigentes: Lewandowski ocupa el 1er. lugar en el ranking con un diferencial del -4.7%. Le siguen Fein y Pullaro, con -7% y -8.2%, respectivamente.

Escenario Gobernador por Espacios: Unidos para Cambiar Santa Fe obtiene el 41.1% de menciones. En 2do. lugar queda Juntos Avancemos con el 27.5%.

Escenario PASO Gobernador: Pullaro ocupa el 1er. lugar con el 19.8%,

seguido de cerca por Losada y Lewandowski con el 18.9%.

Escenarios Generales Gobernador: Unidos para Cambiar Santa Fe se

posiciona en 1er. lugar, dejando a Juntos Avancemos en 2do. puesto.

Ficha Técnica

Fecha de relevamiento: Del 22 de mayo al 8 de junio de 2023.

Universo: Población residente de la Provincia de Santa Fe de entre 16 hasta 75 años.

Tipo de Investigación: Cuantitativa. Metodología presencial, CATI y online.

Cuotas de sexo, edad y nivel educativo según datos del Censo Nacional 2010.

Casos: 1.800 casos ponderados a nivel provincial con un margen de error de +/- 2.3%, para un nivel de confianza de 95%.

