Carolina Losada no responde y va otra vez contra Pullaro

-Confío plenamente en Federico, no estaría con él si no confiara en su honestidad. Mi gobierno va a ser muy, pero muy, transparente. No voy a tener ningún tipo de tolerancia a la corrupción. Con cualquiera que meta la pata, no voy a hacer lo que suele hacer la política que ya está podrida, que tapa a los delincuentes, o aquello que está mal. Lo que esté mal va a ser expresado y mostrado a la sociedad. Todos apuntamos a un gobierno transparente y con participación activa de la sociedad.

-Viene denunciando que se está poniendo mucha plata para hacer campaña en su contra... ¿de quién sospecha?

-De aquellos que se pueden beneficiar.

-¿Por ejemplo?

-Pensá quién se beneficia... Lo que sí, es repugnante la cantidad de plata que están moviendo. Yo no sé de dónde sale tanta plata. Me llama muchísimo la atención que alguien pueda poner tanta. Plata que no se sabe ni de dónde sale. En cualquier buscador que abras en Santa Fe o redes sociales, lo que aparece es publicidad negativa mía, constantemente. Lo que aparece son noticias falsas. En un momento, difundieron que yo iba a cerrar todos los frigoríficos de la provincia. Imaginate el nivel de pavadas que ponen, que lo hacen justamente para ponerme a la gente en contra. Pero yo confío en la gente, no come vidrio. La gente sabe que lo que ya pasó. (...)".

Pullaro

Este viernes 09/06, Maximiliano Pullaro pasó por el estudio móvil de Radio 2 en Agroactiva y aceptó el desafío propuesto por Mónica Fein pero sólo si en el debate de precandidatos se incorpora al kirchnerismo. No atacó a Losada.

“Te propongo lo mismo pero más importante. Yo quiero debatir con Marcelo Lewandowski o Leandro Busatto que son los dos que pueden resultar ganadores de esta interna”, apuntó.

El ex ministro de seguridad -acompañado por José Corral y Gisela Scaglia-, afirmó:

"Quiero ser gobernador de Santa Fe. Nosotros vamos a debatir un modelo nacional que debe ser distinto, no se pueden llevar los recursos del interior productivo y derrocharlos, dilapidarlos en programas sociales o planes. Eso es el kirchnerismo".

Respecto a las críticas que recibió de la precandidata de su misma fuerza política, Pullaro confesó que le duele que “los mismos que hace menos de 6 meses respetaban y valoraban mi paso en materia de seguridad, hoy por estar enfrente en una interna que tiene que discutir perfiles, programas, proyectos y equipos y no les den los números, y hagan críticas tan fuertes”.

--------------------------

Más contenido en Urgente 24

Paro de subtes inesperado: Usuarios completamente indignados

"Falso link": La estafa que pone en peligro tu privacidad.

Marley en la cuerda floja: ¿Telefe le suelta la mano?

Alerta plazos fijos: AFIP analiza montos mínimos con lupa

Horacio Rodriguez Larreta salió en apoyo de Cornejo