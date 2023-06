Litio, POSCO y gato por liebre: Basura importada de Brasil

Los geotextiles se utilizan para separar tierras de diferentes granulometrías, estabilizando el terreno, y obtener así una protección de láminas impermeabilizantes.

Geotextil no es geomembrana. En verdad hay que utilizar ambas. Geotextil + geomalla se aplica en sistemas de drenaje. Geomembrana es material plano polimérico, que se diferencia de los geotextiles en su capacidad impermeable.

Entre los usos del 'geotextil' se puede mencionar:

Incrementa la vida útil de las estructuras de drenaje.

Evita deformaciones en suelos blandos.

Previene la contaminación de materiales constructivos con el terreno natural.

Protege Geomembranas y Polietilenos de piedras del suelo que los puedan perforar.

Aumenta la vida útil de las estructuras.

Mayor rentabilidad económica del proyecto.

POSCO hizo un concurso de precios para adquirir 'geotextil virgen natural'.

El 'Geotextil' se produce con fibras o filamentos de polipropileno virgen.

El propileno es un material mucho más ligero que el polietileno y es uno de los materiales plásticos más utilizados. Es resistente frente a los electrolitos (aísla de la electricidad) y los ácidos abrasivos.

El propileno virgen es un termoplástico de alta estabilidad térmica.

Existe un material semejante al 'geotextil virgen natural' que se obtiene del reciclado 'basura' (plásticos deschos, etc.), pero no es lo mismo.

litio4.webp Emprendimientos con el litio en la zona de cooperación biprovincial Catamarca / Salta.

Basura brasilera

Una empresa de Brasil se presenta al concurso de precios de POSCO Argentina y cotiza 'geotextil virgen natural' pero es reciclado o 'basura convertida'.

Por lo menos a los efectos del medio ambiente, hay una desventaja en el uso de 'basura convertida'.

Luego -comentario de Urgente24, que siempre defiende la integración vertical-, las autoridades argentinas podrían promover que se produzca 'geotextil virgen natural' en el país, posibilidad no explorada por las autoridades involucradas, y no se trata de llegar a Marte.

De lo contrario, si la decisión es seguir importando, al menos certificar los procedimientos de importación y/o realizar controles de diferenciación entre 'geotextil virgen natural' y 'basura convertida', tarea en la que deberían involucrarse las provincias involucradas y el Estado nacional.

El 100% del propileno es reciclable. Su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología de producción es la de menor impacto ambiental.

El reciclado es el proceso a través del cual materiales ya utilizados (desperdicios), son acondicionados con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como

materia prima.

De pronto, la 'basura convertida' brasilera queda enterrada en los salares argentinos.

De todos modos, no es lo más grave.

La empresa proveedora de Brasil declara en su información disponible en su página web que carece de producción de fibra virgen de origen natural, que es lo que POSCO requiere.

El desarrollo tecnológico del proveedor es para la producción de fibras de reciclaje.

Sospecha: ingresan a la producción de litio fibras textiles recicladas disimuladas como de origen virgen natural, provocando varias irregularidades, unas cambiarias y otras de riesgo ambiental.

posco33.jpeg Posco Argentina, un ambicioso proyecto de US$ 1.600 millones.

Preocupación

Presidente de la Comisión de Comercio en la Cámara Baja y vocal en la Comisión de Mercosur, la diputada nacional Gabriela Lena (UCR-Juntos por el Cambio / Entre Ríos), se interesó en el tema. Luego consiguió 12 cofirmantes de un proyecto ingresado al Legislativo.

En sus fundamentos escala el conflicto entre el resguardo ambiental necesario y la innovación tecnológica, previsto en el artículo 41 de la reforma constitución de 1994. Al menos 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocen el tema porque fueron convencionales constituyentes: Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Al menos otro integrante de la CSJN ha manifestado interés en todo lo ambiental: Ricardo Lorenzetti.

En el organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hay una Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo del biólogo Sergio Federovisky, vinculado al Frente Renovador, que integra el frente Unión por la Patria.

El texto plantea:

Debemos saber si la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental detectó el ingreso de productos procedentes de reciclados o material recuperado de residuos no autorizados y/o radiactivos que no cuenten con el análisis de composición química de origen; y que informen en tal caso, cuáles son los procedimientos adoptados para evitar tales maniobras. Debemos saber si la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental detectó el ingreso de productos procedentes de reciclados o material recuperado de residuos no autorizados y/o radiactivos que no cuenten con el análisis de composición química de origen; y que informen en tal caso, cuáles son los procedimientos adoptados para evitar tales maniobras.

Algo más:

"Asimismo, si se han desarrollado controles adicionales de evaluación de no peligrosidad a los consignados como obligatorios en las normas vigentes; si los organismos de control interactúan para evitar los fraudes o funcionan como compartimentos estancos".

"Si existe una base de datos y estadísticas con la información solicitada y sobre sanciones impuestas a los infractores, sean los representantes técnicos y las empresas importadoras".

Toda la Argentina respalda la producción de litio por el 'derrame' posible de riqueza pero resultaría curioso que, pudiéndose evitar consecuencias adversas, quizás imprevistas, en esa acción, se provoquen repercusiones negativas para la sociedad, en particular las provincias involucradas.

