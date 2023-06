Litio: Uñac, la millonaria inversión asiática y la campaña que destiñe

Según el proyecto, parte del litio obtenido en los yacimientos a explotar podrá ser destinado a la fabricación de paneles solares, en tanto se proyecta a futuro la instalación de una fábrica de baterías de litio, que estará ubicada en Santa Lucía, según dijo Montiveros.

Actualmente, en la etapa de exploración, están trabajando unas 50 personas y para la construcción de las dos plantas Montiveros estimó que harán falta unos 200 trabajadores.

Según explicó Montiveros, para la extracción del litio no recurrirán al método tradicional con salmuera porque sostuvo que tiene las desventajas de ser un proceso complejo, con gran inversión en equipos y un alto costo de producción. Por el contrario, la empresa va a utilizar un proceso muy corto y minimalista y de alta eficiencia. Lo que les permitirá cambios en el modo de producción y el modelo de negocio.

Para la energía que abastecerá los proyectos, la empresa contempla la construcción de un parque de paneles solares y la utilización de energía geotérmica. Es la obtenida a partir del aprovechamiento de calor del interior de la Tierra. El calor puede generarse por distintos factores. Esta energía puede hacer uso de las aguas termales que se encuentran a poca profundidad y que emanan vapor.

Litio-en-Argentina.jpg Uno de los pasos que tiene que dar la empresa asiática para avanzar con las plantas es obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que buscan obtener para noviembre de este año, lo cual ponen en duda en el sector minero local.

Anuncio preelectoral

La información fue confirmada por el gobernador Sergio Uñac a 'Estación Claridad':

El desarrollo minero empieza hace 20 años pero en los últimos 7 hemos logrado cosas que han sido sumamente significativas. Este año y el año pasado la provincia de San Juan fue la que más inversión en exploración minera tuvo en todo el contexto nacional, el 50% de la exploración nacional se invirtió acá en San Juan. Esto marca que quienes invierten ven a la provincia seria, con seguridad jurídica. Y también, esto es muy significativo, que el Instituto que mide la confianza en inversión minera ha colocado a San Juan como el destino latinoamericano más sólido para la inversión minera, por encima de Perú y de Chile que han sido históricamente jurisdicciones que han tenido mucho que ver con esto de llevarse la inversión en materia minera El desarrollo minero empieza hace 20 años pero en los últimos 7 hemos logrado cosas que han sido sumamente significativas. Este año y el año pasado la provincia de San Juan fue la que más inversión en exploración minera tuvo en todo el contexto nacional, el 50% de la exploración nacional se invirtió acá en San Juan. Esto marca que quienes invierten ven a la provincia seria, con seguridad jurídica. Y también, esto es muy significativo, que el Instituto que mide la confianza en inversión minera ha colocado a San Juan como el destino latinoamericano más sólido para la inversión minera, por encima de Perú y de Chile que han sido históricamente jurisdicciones que han tenido mucho que ver con esto de llevarse la inversión en materia minera

El gobernador aseguró que " este contexto ha dado la posibilidad de que una empresa que explota el litio, siendo San Juan no una de las provincias con reservas significativas, respecto de lo que pasa en el norte argentino, fundamentalmente con Catamarca y Jujuy, pero vamos a tener como destino la inversión minera para la explotación del litio".

Uñac dijo que no tiene datos precisos sobre la cantidad de trabajadores que puede traer este proyecto y aclaró que dentro de la explotación minera es mucho más significativa la toma de mano de obra en la minería del cobre. No obstante acentuó que esta anunciada apuesta oriental en el litio local "viene a completar un círculo de inversión que para San Juan es muy importante".

Y añadió el componente electoral al afirmar:

Por eso lo que se debate el próximo domingo es muy significativo. Yo todavía no he escuchado un proyecto o una idea o una valoración de cualquier frente de la oposición sobre cómo van a defender la inversión minera que ha conseguido San Juan en el último tiempo, teniendo en cuenta que la minería para San Juan es la primera actividad económica de la provincia Por eso lo que se debate el próximo domingo es muy significativo. Yo todavía no he escuchado un proyecto o una idea o una valoración de cualquier frente de la oposición sobre cómo van a defender la inversión minera que ha conseguido San Juan en el último tiempo, teniendo en cuenta que la minería para San Juan es la primera actividad económica de la provincia

image.png Tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan, el actual gobernador Sergio Uñac postuló a su hermano, Rubén Uñac, para encabezar la fórmula que competirá este domingo 2 de julio por la gobernación de la provincia.

Las dudas del sector minero local

Sin embargo, en el sector privado minero de San Juan toman con pinzas este anuncio, ya que consideran que la compañía no ha presentado información precisa sobre las reservas a las que pretende echarles mano Sin embargo, en el sector privado minero de San Juan toman con pinzas este anuncio, ya que consideran que la compañía no ha presentado información precisa sobre las reservas a las que pretende echarles mano

Según el diario 'El Tiempo' de San Juan, lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo a los dichos del vicepresidente de Hua Lian Mining SA, Daniel Montiveros, es que la empresa interesada en el litio sanjuanino está conformada por capitales chinos, taiwaneses y japoneses, que la inversión rondará los US$1.100 millones para hacer dos plantas de procesamiento y una fábrica de baterías de litio, y que quieren comenzar a extraer mineral entre marzo y abril del 2024.

Pero, según el medio sanjuanino, para hacer realidad las plantas, los orientales deben tener aprobada una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que no es un trámite sencillo. El vicepresidente informó que quieren que para noviembre de este año esté pero esto depende de que cumplan los requisitos y tiempos que podrían extenderse mucho más que las pretensiones de la empresa... Pero, según el medio sanjuanino, para hacer realidad las plantas, los orientales deben tener aprobada una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que no es un trámite sencillo. El vicepresidente informó que quieren que para noviembre de este año esté pero esto depende de que cumplan los requisitos y tiempos que podrían extenderse mucho más que las pretensiones de la empresa...

Más noticias de Urgente24

Sin distinción en el signo político, la reelección se impone

UIA: Sergio Massa se reúne hoy con el "equilibrista"

Javier Milei sobre San Juan: "Gioja atornillado, Uñac loco y Orrego con el siniestro"

Acciones Apple en récord histórico: ¿Cómo se explica?

ARBA: Cómo pagar la patente con descuento de Banco Provincia