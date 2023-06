"Mi intención es seguir trabajando en la actividad privada en la medida de que si llego a entrar como diputada me lo permita. Me parece que hasta sería coherente y deberíamos todos hacer lo mismo, es decir, seguir manteniendo nuestros trabajos y nuestra manutención en el sector privado", dijo, y reiteró: "Yo voy a seguir trabajando de periodista".

Cuestionada por su advertencia y consultada sobre si cree posible que la combinación de ambos roles sea una buena idea, en términos éticos, periodísticos, políticos y objetivos, Marcela Pagano fue tajante y respondió sin titubeos que el periodismo objetivo es una falacia.

"La realidad es que yo no creo que exista el periodismo objetivo, yo creo que la objetividad es el norte de cualquier periodista, pero los seres humanos somos subjetivos porque tenemos pensamiento crítico, por suerte, y si trabajamos en una empresa respondemos editorialmente a los intereses de esa empresa, intereses porque no deja de ser un negocio y esa empresa tiene que cuidar a sus clientes que son los que le ponen la pauta", opinó la precandidata a diputada.

Al mismo tiempo, reflexionó sobre la realidad económica de los medios de comunicación de la Argentina, catalogando de "triste" lo que ocurre con la prensa y medios del país: "Lo que está pasando en la Argentina con los medios es que como la realidad económica afecta a muchas empresas, el sector privado tal vez ha prescindido de lo que son los presupuestos en publicidad, entonces, las tortas publicitarias en el sector privado se han achicado y cada vez más los medios son 'pautapublica dependientes'; pauta pública que es administrada por los Gobiernos, y sea el nacional, el provincial o el municipal".

Y añadió: "Considero que la claridad sobre la objetividad está en discusión y en debate; incluso, si vos te pones a pensar en los grandes estandartes de la comunicación, como pueden ser Mariano Moreno y todo el trabajo que hizo en la creación de un diario (La Gazeta), estaba trazado por intereses políticos. A mí no me asusta que alguien pueda pensar que no soy objetiva, yo creo en la pluralidad de voces en los medios y lucho y seguiré luchando para que muchas voces que tienen pensamiento crítico puedan, respetuosamente, expresarse y tener plataformas para hacerlo".

Si Pagano llegase a ser diputada nacional y ejerciera el periodismo en simultáneo, es lógico pensar que estaría en ventaja con el resto de sus pares en el Congreso Nacional, los que es su mayoría se ven limitados a invitaciones a espacios televisivos u otros medios de comunicación para mostrar su gestión o defenderse de las críticas. En el caso de Marcela, quien tiene un programa propio, es de suponer que La Libertad Avanza contaría con un lugar "amigo" para difundir sus ideas y en donde los cuestionamientos no serían parte del contenido.

Plantéandole ese escenario, la periodista asegura que ella "no miente" y que cuando la convocaron a La Libertad Avanza "lo primero" que le pidieron es que siga siendo una persona que abraza la libertad de pensamiento, el derecho de todos los ciudadanos a expresarse y la proyección del periodismo. "Lo único que me pidieron desde el espacio político es que diga la verdad".

"Si decir la verdad implica ser crítica de lo que se haga en el espacio y también voy a poder hacerlo okey, bárbaro, bienvenido sea, yo soy una persona que no se calla nada y lo que se haga mal lo voy a manifestar", asegura Pagano, resistiéndose a abandonar su carrera periodística de resultar electa en las próximas elecciones.

"El periodismo debe madurar"

En esa misma línea, Pagano considera que la prensa Argentina debe sincerarse y "madurar" respecto a la realidad de los medios de comunicación del país y sus principales figuras y espacios.

"Estamos en una era del periodismo en donde creo que debemos madurar un poco eso, porque la verdad es que cada vez hay mayor confirmación de sesgo y que todos los medios masivos de comunicación han tomado posición editorial política. La verdad es que vos ves el tratamiento de una misma noticia en diversos canales, por ejemplo, pasas de C5N a LN+ de una vertiente a otra, toda totalmente opuesta. Entonces, me parece que acá lo que debe haber es claridad y pluralidad de voces para que, en definitiva, el que ejecute la decisión de formar su propia conclusión sea el espectador, el lector o la audiencia", consideró.

Con ese escenario planteado, Pagano aprovechó para recordar los motivos por los que se quedó sin trabajo, que en síntesis responden a desobedecer órdenes político-editoriales, impulsadas por -sin nombrarlo- el ministro de Economía y ahora precandidato a Presidente, Sergio Tomás Massa.

"Por decir lo que pensaba y por querer defender espacios pluralistas dentro del periodismo me censuraron y me quedé sin trabajo, porque pude enfrentarme a cosas que otros pares no se animaron a hacer", recordó.

Y aclaró: "Sea quien sea que sea Presidente, incluso si es Javier Milei, voy a defender siempre la libertad de expresión, y si desde el Poder Legislativo, ya sea una comisión, yo puedo unir más fuerzas para defender a los periodistas y a quienes quieran expresar sus opiniones con respeto, yo lo voy a hacer".

La política y las mujeres en espacios de poder

Pagano no es para nada ingenua, es consciente que adentrarse a la política es pertenecer a un ambiente hostil, en el que probablemente la combinación de ser mujer, hegemónica, periodista y libertaria, sean factores que le jugarán en contra y por los que será constantemente observada, cuestionada y hasta escrachada. ¿Miedo? asegura que no le tiene "a nada" y que además, ser parte de la industria de los medios la "curtió" respecto a los prejuicios que hay sobre las mujeres ocupando espacios de poder.

"Yo lo pensé mucho y quizá lo que más me demoró en la respuesta fue el tema de pensar en mi familia, finalmente acepté porque ellos me apoyan. Miedo? no tengo miedo a nada, porque todo lo que logré lo hice laburando, tejiendo lazos y vínculos. Creo en la libertad, la abrazo y lucho por ella", reflexionó Pagano.

Al mismo tiempo, describió el horror que parece ser ser mujer y trabajar en los medios de comunicación, espacio en el que asegura se exige cumplir determinados estándares de belleza para poder ser parte.

"El trabajo de la pantalla a las mujeres nos cuesta mucho. Pocas veces se critica el aspecto físico de un hombre, pero de una mujer se espera que cumpla con determinados cánones estéticos, que van desde la edad, en donde te exigen que seas joven, hasta que seas delgada, que muestres el escote o las piernas por rating. Eso que no se ve en los hombres yo lo he vivido en primera persona y he luchado por eso, para que mis compañeras puedan ser valoradas por su pensamiento y su eficiencia y no por su aspecto", contó.

En esa misma línea, celebró que en la actualidad el rol de las mujeres en espacios de poder y visibilidad esté en aumento, ya que anteriormente las mujeres que estaban empoderadas desde la autoridad "se masculinizaban".

"Yo celebro que ahora haya mujeres profesionales en todos los ámbitos que ahora abraza su feminidad y que sepan y entiendan que esa feminidad no les quita poder. No hay que masculinizarse para ocupar lugares de autoridad, yo creo que lo que pasa y sigue pasando es que hay un prejuicio muy grande alrededor de la mujer ocupando determinados lugares", sentenció.

Finalmente, consciente de la decisión tomada y de tener altas chances de en el corto plazo ejercer un cargo público, no pierde la esperanza de seguir teniendo una vida "normal", compartiendo en familia, escuchando Luis Miguel y disfrutando de su perra Mora, a quien define como “el gran amor de mi vida y mi compañera”.